Izvietot GitIngest viena klikšķa instalācijā.
Izstrādātāja rīks, kas pārveido Git repozitorijus optimizētos teksta formātos, gatavus AI un LLM analīzei.
Izvēlies GitIngest VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GitIngest
GitIngest savieno tradicionālās kodbāzes un ar AI darbinātās izstrādes darbplūsmas, pārveidojot veselus Git repozitorijus strukturētā, marķieru ziņā efektīvā tekstā, ko valodu modeļi var efektīvi apstrādāt. Tas iegūst kodu ar inteliģentu formatēšanu, ievēro gitignore modeļus un nodrošina marķieru skaita aprēķinus, lai izstrādātāji varētu plānot API izmaksas pirms lielu izvilkumu iesniegšanas.
GitIngest pašmitināšana nodrošina, ka patentētais pirmkods nekad neiziet cauri ārējiem serveriem. Atšķirībā no publiskā pakalpojuma, tava paša instance neuzliek nekādus ātruma ierobežojumus, nodrošinot neierobežotu repozitoriju apstrādi komandām ar lielām AI atbalstītas izstrādes vajadzībām.
GitIngest galvenās iespējas
Repozitorija konvertēšana uz LLM
Pārveido veselus Git repozitorijus strukturētā tekstā, kas optimizēts valodu modeļiem, saglabājot koda kontekstu bez manuālas kopēšanas un ielīmēšanas.
Žetonu skaita novērtējums
Parāda marķieru skaitu un izvilkuma lieluma statistiku, pirms tu iesniedz LLM API, palīdzot iepriekš aprēķināt izmaksas.
Privāta repozitorija atbalsts
GitHub personīgās piekļuves pilnvaras integrācija nodrošina drošu privātu un patentētu repozitoriju apstrādi.
Selektīva ekstrakcija
Izvelc konkrētus direktorijus vai moduļus fokusētai AI analīzei, tā vietā, lai sūtītu visu lielo koda bāzi.
Gudra filtrēšana
Automātiski izslēdz bināros failus un ievēro gitignore modeļus, lai radītu tīru, atbilstošu teksta izvadi.
Kāpēc izmantot GitIngest pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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