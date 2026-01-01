Instalēt Odoo ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda ERP un CRM programmatūras komplekts, kas aptver pārdošanu, grāmatvedību, krājumu pārvaldību, e-komerciju un daudz ko citu vienā integrētā platformā.
Izvēlies Odoo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Odoo
Odoo ir visaptveroša atvērtā koda biznesa vadības programmatūra, ko izmanto vairāk nekā 10 miljoni lietotāju 120 valstīs. Tā modulārais dizains ļauj tev sākt ar nepieciešamajām lietotnēm — CRM, grāmatvedība, krājumu pārvaldība, e-komercija vai projektu vadība — un paplašināties, augot tavam biznesam, visu no vienas vienotas saskarnes.
Odoo pašmitināšana uz tava VPS novērš abonēšanas izmaksas par katru lietotāju, saglabā visus tavus biznesa datus tavā kontrolē un dod tev brīvību instalēt pielāgotus moduļus un integrācijas bez ierobežojumiem. Šī veidne ietver PostgreSQL uzticamai datu glabāšanai.
Odoo galvenās iespējas
Integrēts CRM un pārdošana
Izseko potenciālos klientus, pārvaldi pārdošanas piltuves un automatizē pēcpārdošanas darbības CRM sistēmā, kas tieši savienojas ar rēķinu izrakstīšanu un krājumiem.
Iebūvēta e-komercija
Izveido interneta veikalu ar "velc un nomet" mājaslapu konstruktoru, produktu katalogu un maksājumu vārtejas integrācijām.
Grāmatvedība un rēķini
Veikt vairāku valūtu rēķinu izrakstīšanu, nodokļu saistību izpildi un bankas kontu saskaņošanu bez atsevišķa grāmatvedības rīka.
Inventārs & ražošana
Pārvaldi krājumus vairākās noliktavās, vadi MRP darbplūsmas un seko līdzi ražošanai ar svītrkodu skenēšanas atbalstu.
Modulārs lietotņu veikals
Izvēlies no vairāk nekā 30 000 trešo pušu moduļiem, lai paplašinātu Odoo ar nozarei specifiskām darba plūsmām un integrācijām.
Kāpēc izmantot Odoo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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