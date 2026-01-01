Izvietot Mayan EDMS ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda uzņēmuma dokumentu pārvaldība ar OCR, pilna teksta meklēšanu, darbplūsmām, uz lomām balstītām atļaujām un versiju kontroli.
Izvēlies Mayan EDMS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mayan EDMS
Mayan EDMS ir bezmaksas, atvērtā koda uzņēmuma līmeņa dokumentu pārvaldības sistēma (EDMS), kas uztver, glabā, organizē un izgūst tavas organizācijas dokumentus, izmantojot tīru tīmekļa saskarni. Izveidota uz Django bāzes un tiek izmantota veselības aprūpes, juridiskajās, valsts un finanšu organizācijās visā pasaulē, Mayan nodrošina OCR, pilna teksta meklēšanu, automatizētas darbplūsmas, detalizētu uz lomām balstītu piekļuves kontroli, versiju vēsturi un metadatu vadītus dokumentu skapjus — funkcijas, kas parasti atrodamas komerciālos DMS produktos, kuru izmaksas ir tūkstošiem dolāru par vienu lietotāju.
Mayan EDMS pašmitināšana tavā VPS saglabā katru dokumentu, audita žurnālu un darbplūsmu tavā infrastruktūrā, nevis caur trešās puses SaaS pakalpojumu. Dokumenti tiek glabāti šifrēti miera stāvoklī, un plašā atļauju sistēma ļauj tev nodalīt redzamību starp nodaļām, klientiem vai atbilstības jomām.
Mayan EDMS galvenās iespējas
OCR un pilna teksta meklēšana
Iebūvētais OCR izvelk tekstu no skenētiem PDF failiem un attēliem, indeksējot katru vārdu tūlītējai pilna teksta meklēšanai visā dokumentu bibliotēkā.
Automatizētas darbplūsmas
Definējiet daudzpakāpju apstiprināšanas darbplūsmas ar nosacītu maršrutēšanu, paralēlu pārskatīšanu un iedarbinātām darbībām dokumentu statusa pārejās.
Lomu atļaujas
Granulēta piekļuves kontrole dokumentu, mapju un metadatu tipa līmenī ļauj tev nodalīt redzamību pēc nodaļas, klienta vai atbilstības jomas.
Skapji un metadati
Organizē dokumentus hierarhiskos skapjos ar pielāgotiem metadatu laukiem, gudriem klasifikācijas noteikumiem un uz tagiem balstītu filtrēšanu ātrai atrašanai.
Versiju vēsture un audita žurnāls
Katrs augšupielādētais fails, rediģējums, komentārs un skatījums tiek versijots un auditēts, nodrošinot pilnīgu uzraudzības ķēdi atbilstības un normatīvo aktu prasībām.
REST API un integrācijas
Visaptveroša REST API un webhook sistēma ļauj viegli integrēt Mayan ar esošajām CRM, ERP un elektronisko parakstu platformām.
Kāpēc izmantot Mayan EDMS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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