Izvietot Shynet ar viena klikšķa instalāciju.
Privātumu respektējoša tīmekļa analītikas platforma, kas darbojas bez sīkdatnēm un nodrošina tev pilnīgu datu īpašumtiesības.
Izvēlies Shynet VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Shynet
Shynet ir pašmitināta tīmekļa analītikas platforma, kas izstrādāta privātuma apzinīgiem mājaslapu īpašniekiem. Atšķirībā no komerciāliem analītikas rīkiem, Shynet izseko apmeklētāju uzvedību bez sīkdatnēm, pirkstu nospiedumu veidošanas vai personas datu vākšanas, padarot to pilnībā atbilstošu GDPR un līdzīgiem privātuma noteikumiem bez sīkdatņu reklāmkarogiem vai piekrišanas dialoglodziņiem.
Izvietojot Shynet savā VPS, nozīmē, ka tavi apmeklētāju dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Tu iegūsti tīrus, jēgpilnus rādītājus — sesijas, novirzītājus, ielādes laikus un ģeogrāfiskos datus — vienlaikus respektējot tavu lietotāju privātumu un saglabājot pilnīgu īpašumtiesības uz tavu analītiku.
Shynet galvenās iespējas
Izsekošana bez sīkdatnēm
Vāc analītiku bez sīkdatnēm vai digitālās pēdas nospieduma, novēršot nepieciešamību pēc piekrišanas paziņojumiem un nodrošinot atbilstību GDPR un CCPA.
Pašuzturētas datu īpašumtiesības
Visi apmeklētāju dati paliek tavā VPS — bez trešo pušu koplietošanas, bez datu brokeriem, bez platformas piesaistes.
Viegls iegulšanas skripts
Viens JavaScript kods vai 1x1 pikseļu izsekotājs bez JS integrējas ar jebkuru mājaslapu vai statisko vietņu ģeneratoru.
Daudzvietņu pārvaldība
Pārvaldi vairāku mājaslapu analītiku no viena vadības paneļa, ar piekļuves kontroli katrai vietnei komandām.
Reāllaika sesijas dati
Skatīt aktīvās sesijas, novirzīšanas avotus, lapas ielādes laikus un ģeogrāfisko sadalījumu reāllaikā.
Kāpēc izmantot Shynet pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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