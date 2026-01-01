Izvietot Plausible Analytics ar viena klikšķa instalāciju.
Viegla, bez sīkdatnēm tīmekļa analītikas platforma, kas pilnībā atbilst GDPR prasībām un visus apmeklētāju datus glabā tavā paša serverī.
Izvēlies Plausible Analytics VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Plausible Analytics
Plausible Analytics ir atvērtā koda, privātumu prioritizējoša alternatīva Google Analytics, kas izseko būtiskus mājaslapas rādītājus bez sīkdatnēm, personas datu vākšanas vai piekrišanas reklāmkarogiem. Tā izsekošanas skripts sver mazāk par 1 KB, tādējādi tam praktiski nav ietekmes uz lapas ielādes laiku, vienlaikus nodrošinot tīru informācijas paneli ar visu nepieciešamo datplūsmas ieskatu.
Plausible pašmitināšana tavā VPS saglabā katru lapas skatījumu un notikumu ierakstu tavā infrastruktūrā bez trešo pušu piekļuves. Šī veidne savieno Plausible lietojumprogrammu ar PostgreSQL metadatiem un ClickHouse augstas veiktspējas analītikas vaicājumiem, nodrošinot tev pilnīgu, ražošanai gatavu iestatījumu, kas saglabā datus neierobežotu laiku par fiksētām infrastruktūras izmaksām.
Plausible Analytics galvenās iespējas
Izsekošana bez sīkdatnēm
Mēra datplūsmu bez sīkdatnēm vai pastāvīgiem identifikatoriem, tāpēc tev nav nepieciešams piekrišanas paziņojums un tu pēc noklusējuma saglabā atbilstību GDPR un CCPA.
Mazāk par 1 KB skripts
Izsekošanas skripts ir mazāks par lielāko daļu attēlu, nepievienojot nekādu izmērāmu aizkavi lapu ielādei, vienlaikus joprojām fiksējot visus būtiskos rādītājus.
Reāllaika informācijas panelis
Skatiet tiešraides apmeklētāju skaitu kopā ar vēsturiskajām tendencēm, datplūsmas avotiem un populārākajām lapām vienā, viegli lasāmā informācijas panelī.
Mērķa un notikumu izsekošana
Uzraugi pielāgotas konversijas un notikumus — veidlapu iesniegšanu, pogu klikšķus un izejošās saites — nerakstot sarežģītu analītikas kodu.
ClickHouse analītikas dzinējs
ClickHouse kolonnu krātuve nodrošina ātrus vaicājumus miljoniem lapu skatījumu, lai informācijas paneļi ielādētos nekavējoties pat vietnēs ar lielu datplūsmu.
Kāpēc izmantot Plausible Analytics pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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