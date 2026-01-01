Izvietot Trip ar viena klikšķa instalāciju.
Minimālistisks pašmitināts kartes izsekotājs un ceļojumu plānotājs interešu punktu un daudzdienu maršrutu organizēšanai.
Izvēlies Trip VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Trip
Trip ir pašmitināts minimālistisks karšu izsekotājs un ceļojumu plānotājs, kas ļauj tev vākt interesējošus punktus interaktīvās kartēs un pārvērst tos strukturētos vairāku dienu maršrutos. Veidots ap tīru, no traucēkļiem brīvu saskarni, tas koncentrējas uz divām darbībām, ko ceļotāji patiešām atkārto: atzīmēt apmeklēšanas vērtas vietas un apkopot tās ceļojumos ar datumiem, piezīmēm un pielikumiem.
Darbini Trip savā VPS, saglabājot katru interesējošo punktu, maršrutu un ceļojuma biedra saiti infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Nav telemetrijas, nav reklāmu un nav trešo pušu mākoņa — tavi galamērķi un ceļojumu plāni nekad neatstāj tavu serveri, savukārt OIDC integrācija ļauj tev savienot Trip ar esošu vienreizējās pieteikšanās iestatījumu, kad tu to vēlies.
Trip galvenās iespējas
Interaktīvas POI kartes
Novietojiet, kategorizējiet un filtrējiet interešu punktus uz pielāgojamām karšu flīzēm, kas izveidotas ar Leaflet, ātrai un mobilajām ierīcēm draudzīgai izpētei.
Vairāku dienu maršruti
Grupē interešu punktus dienu ceļojumu plānos ar piezīmēm, izmaksām un pielikumiem, lai viss plāns atrastos vienuviet.
Ceļojumu sadarbība
Dalieties ceļojumos ar ceļabiedriem, lai ikviens redzētu vienu un to pašu maršrutu un atjauninājumus, bez tērzēšanas pavedienu vai izklājlapu kārtošanas.
OIDC vienotā pierakstīšanās
Izvēles OpenID Connect pieteikšanās ļauj tev atkārtoti izmantot tavu esošo identitātes nodrošinātāju, tā vietā, lai pārvaldītu atsevišķu Trip kontu.
Privātums pēc noklusējuma
Bez telemetrijas, izsekošanas vai reklāmām — katra vieta, fotoattēls un ceļojums paliek tavā VPS tavā tiešā kontrolē.
Viegls SQLite
Viens konteiners ar SQLite atbalstu un vienu krātuves apjomu, padarot dublējumkopiju veidošanu un migrāciju par vienkāršu failu kopēšanu.
Kāpēc izmantot Trip pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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