Izvietot Tautulli ar viena klikšķa instalāciju.
Uzraudzības un analīzes pavadošā lietotne Plex Media Server, ar detalizētu statistiku un pielāgotiem paziņojumiem.
Izvēlies Tautulli VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tautulli
Tautulli ir uz Python balstīts uzraudzības un izsekošanas rīks, kas īpaši izveidots Plex Media Server. Tas reģistrē katru atskaņošanas notikumu — kurš ko skatījās, kad, kādā kvalitātē un no kuras ierīces — un datus attēlo bagātīgās diagrammās un filtrējamās vēstures tabulās.
Tautulli pašmitināšana VPS, kopā ar vai atsevišķi no tava Plex servera, nodrošina tev pastāvīgu statistiku un paziņojumu piegādi, izmantojot Discord, Slack, Telegram un e-pastu, nepaļaujoties uz Plex mākoņpakalpojumiem. Tas savienojas ar jebkuru Plex serveri tīklā.
Tautulli galvenās iespējas
Atskaņošanas vēsture
Katrs straumējums tiek reģistrēts, norādot lietotāju, ierīci, kvalitāti un ilgumu, lai tev būtu pilnīgs multivides servera aktivitātes ieraksts.
Pielāgoti paziņojumi
Sūtīt brīdinājumus par jaunu saturu, straumes sākumiem, pārkodējumiem vai lietotāju pieteikšanās reizēm, izmantojot Discord, Slack, Telegram, e-pastu un citus.
Statistikas vadības panelis
Vizuālie grafiki parāda vienlaicīgas straumes, joslas platuma izmantošanu, populāros medijus un lietotāju aktivitāti jebkurā laika posmā.
Biļetena atbalsts
Automātiski ģenerē un sūti e-pasta jaunumus, izceļot nesen pievienotās filmas un sērijas saviem Plex lietotājiem.
Kāpēc izmantot Tautulli pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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