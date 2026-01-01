Izvietot Grafana Tempo ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda izkliedētās izsekošanas aizmugursistēma, kas saderīga ar OpenTelemetry, Jaeger un Zipkin, ar iebūvētu Grafana vizualizāciju.
Izvēlies Grafana Tempo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Grafana Tempo
Grafana Tempo ir liela mēroga izplatītas izsekošanas aizmugursistēma, kas izstrādāta, lai uzņemtu izsekošanas datus no OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin un citiem avotiem, neprasot sarežģītu infrastruktūru. Atšķirībā no izsekošanas datu krātuvēm, kas ir atkarīgas no Elasticsearch vai Cassandra, Tempo glabā izsekošanas datus objektu krātuvē, padarot to rentablu lielā mērogā. Tā dabiski integrējas ar Grafana, lai inženieri varētu pāriet no Prometheus metrikas vai Loki žurnāla ieraksta tieši uz atbilstošo izsekošanas ierakstu.
Šī veidne apvieno Tempo ar Grafana Alloy kā OpenTelemetry kolektoru, Prometheus metrikai un Grafana kā vizualizācijas slāni — sniedzot tev pašpietiekamu izplatītas izsekošanas steku, ko tu pilnībā pārvaldi un kontrolē savā VPS.
Grafana Tempo galvenās iespējas
OpenTelemetry vietējais
Pieņem izsekošanas datus, izmantojot OTLP gRPC un HTTP, Jaeger un Zipkin protokolus, lai jebkura instrumentēta lietojumprogramma varētu sūtīt datus bez piegādātāja specifiskiem SDK.
Metrikas no izsekošanas
Automātiski ģenerē RED metrikas (ātrums, kļūdas, ilgums) no span datiem, izmantojot metrikas ģeneratoru, un aizpilda Prometheus ar pakalpojumu līmeņa ieskatiem bez papildu instrumentācijas.
Grafana integrācija
Iepriekš konfigurēts Grafana datu avots ļauj tev pāriet no jebkuras metrikas vai žurnālfaila rindas uz korelēto izsekošanu ar vienu klikšķi, paātrinot pamatcēloņu analīzi.
TraceQL vaicājumu valoda
Īpaši izstrādāta vaicājumu valoda ļauj filtrēt un apkopot izsekošanas datus pēc pakalpojuma, ilguma, kļūdas statusa un diapazona atribūtiem ar precizitāti, ko nevar nodrošināt ad-hoc meklēšana.
Rentabla uzglabāšana
Glabā izsekošanas datus lokālajā diskā, neprasot Elasticsearch vai Cassandra, saglabājot infrastruktūru vienkāršu un darbības izmaksas paredzamas.
Pakalpojumu grafika vizualizācija
Atvasina pakalpojumu atkarību kartes no izsekošanas datiem un atveido tās Grafana, nodrošinot komandām vienmēr aktuālu skatu par starppakalpojumu komunikāciju un latentumu.
Kāpēc izmantot Grafana Tempo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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