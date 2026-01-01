Izvietot WAHA ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts WhatsApp HTTP API, kas ļauj tev sūtīt un saņemt ziņas caur vienkāršu REST saskarni.
Izvēlies WAHA VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) ir atvērtā koda REST API serveris, kas apvieno WhatsApp Web tīrā HTTP saskarnē, lai jebkura lietojumprogramma vai pakalpojums varētu sūtīt ziņojumus, saņemt notikumus un pārvaldīt sesijas bez pārlūkprogrammas atkarībām vai trešo pušu mākoņpakalpojumu izmaksām. Tas atbalsta vairākus dzinēju aizmugures risinājumus — šī veidne izmanto NOWEB dzinēju, kas sazinās tieši, izmantojot WebSocket, nepalaižot pārlūkprogrammu, padarot to vieglu un efektīvu VPS resursu ziņā.
Pašmitināšana WAHA nodrošina pilnīgu kontroli pār taviem WhatsApp sesijas datiem, ziņojumu saturu un tīmekļa āķu integrācijām. Savieno savu CRM, tērzēšanas robotu, palīdzības dienestu vai iekšējo rīku ar WhatsApp dažu minūšu laikā, izmantojot standarta HTTP izsaukumus, ar iebūvētu tīmekļa vadības paneli un interaktīvu Swagger UI, kas iekļauts jau no paša sākuma.
WAHA galvenās iespējas
REST API priekš WhatsApp
Sūtīt un saņemt WhatsApp ziņas, multimēdijus un notikumus, izmantojot dokumentētu REST API, kas pieejams no jebkuras valodas vai ietvara.
Iebūvēts tīmekļa vadības panelis
Pārvaldi sesijas, skenē QR kodus un uzraugi aktivitāti, izmantojot web UI, nerakstot nekādu kodu.
Webhook notikumu straumēšana
Nosūti ienākošās ziņas un statusa atjauninājumus uz saviem galapunktiem ar konfigurējamiem notikumu filtriem un pielāgotām galvenēm.
Sesijas noturība
Sesijas automātiski saglabājas pēc konteinera restartēšanas — nav nepieciešama QR atkārtota skenēšana pēc pārstartēšanas vai atjaunināšanas.
Multivides failu apstrāde
Sūti un saņem attēlus, dokumentus, balss piezīmes un video failus ar iebūvētu lokālo krātuvi saņemtajiem medijiem.
Kāpēc izmantot WAHA pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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