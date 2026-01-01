Instalēt tinyMediaManager ar viena klikšķa instalāciju.
Starp platformu multivides pārvaldnieks filmu un TV šovu organizēšanai, metadatu iegūšanai un NFO failu ģenerēšanai multivides centriem.
Izvēlies tinyMediaManager VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar tinyMediaManager
tinyMediaManager ir pašmitināts multivides pārvaldnieks, kas organizē tavas filmu un TV šovu kolekcijas, iegūstot bagātīgus metadatus, attēlus un vērtējumus no TheMovieDB, TheTVDB un Fanart.tv. Tas pārsauc failus saskaņā ar konfigurējamām veidnēm, ģenerē NFO failus, kas ir saderīgi ar Kodi, Emby, Jellyfin, Plex un MediaPortal, un automātiski apstrādā sarežģītas vairāku disku un vairāku sēriju struktūras.
Izvietots kā grafiska darbvirsmas vide, kas pieejama, izmantojot noVNC, tas pilnībā darbojas tavā pārlūkprogrammā 4000. portā bez jebkādas klienta programmatūras. Pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka visu tavu multivides bibliotēku var organizēt un uzturēt attālināti, ar visiem metadatiem, kas tiek glabāti lokāli tavā kontrolē.
tinyMediaManager galvenās iespējas
Metadatu iegūšana
Iegūst bagātīgus metadatus, mākslas darbus, treilerus un vērtējumus no TheMovieDB, TheTVDB un Fanart.tv filmām un TV šoviem.
NFO faila ģenerēšana
Izveido NFO failus formātā, ko sagaida Kodi, Emby, Jellyfin, Plex un MediaPortal, saglabājot tavu mediju centru vienmēr sinhronizētu.
Automātiska failu pārdēvēšana
Pārsauc un reorganizē tavus multivides failus un mapes saskaņā ar pilnībā konfigurējamām veidnēm, pamatojoties uz ielādētiem metadatiem.
TV šovu atbalsts
Atklāj un organizē daudzsezonu, daudzepizožu struktūras, tostarp īpašos izlaidumus, sadalītās sērijas un alternatīvās nosaukumu piešķiršanas konvencijas.
Uz pārlūkprogrammu balstīts dators
Darbojas kā pilnvērtīga darbvirsmas vide, pieejama, izmantojot noVNC jebkurā pārlūkprogrammā — nav nepieciešams VNC klients vai lokāla instalācija.
Kāpēc izmantot tinyMediaManager pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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