Izvietot Dufs ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts failu serveris ar tīru tīmekļa lietotāja saskarni, WebDAV atbalstu un piekļuves kontroli katram ceļam.
Izvēlies Dufs VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dufs
Dufs ir viegls atvērtā koda failu serveris, kas ļauj tev pārlūkot, augšupielādēt, lejupielādēt un pārvaldīt failus, izmantojot tīru tīmekļa saskarni. Tas atbalsta WebDAV, tāpēc tu vari pievienot savu krātuvi kā tīkla disku operētājsistēmās Windows, macOS vai Linux, izmantojot jebkuru standarta failu pārvaldnieka klientu — nav nepieciešama papildu programmatūra pievienotajā ierīcē.
Pašmitinot Dufs savā VPS, tavi faili atrodas infrastruktūrā, ko tu pilnībā kontrolē, bez mākoņkrātuves maksām, bez piegādātāja failu izmēra ierobežojumiem un bez trešo pušu piekļuves taviem datiem. Konfigurē lasīšanas-rakstīšanas vai tikai lasīšanas piekļuves noteikumus katrai direktorijai, aizsargā ceļus ar akreditācijas datiem un droši kopīgo failus, izmantojot HTTPS, caur iebūvēto Traefik integrāciju.
Dufs galvenās iespējas
Web failu pārlūks
Pārlūkot, augšupielādēt, lejupielādēt, pārdēvēt un dzēst failus no jebkuras pārlūkprogrammas, neinstalējot papildu klienta programmatūru.
WebDAV protokols
Pievieno savu Dufs serveri kā vietējo tīkla disku operētājsistēmās Windows, macOS vai Linux, izmantojot iebūvēto OS WebDAV atbalstu.
Ceļa līmeņa piekļuves kontrole
Piemēro atšķirīgus lasīšanas-rakstīšanas vai tikai lasīšanas noteikumus dažādām direktorijām, katrai no tām, ko aizsargā individuāli akreditācijas dati.
Failu meklēšana un priekšskatījums
Meklē savos saglabātajos failos pēc nosaukuma un priekšskati tādus izplatītus formātus kā attēlus, tekstu un video tieši pārlūkprogrammā.
Viens konteiners
Darbojas kā viens viegls konteiners bez ārējas datubāzes — viegli dublējams, migrējams un uzturams.
Kāpēc izmantot Dufs pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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