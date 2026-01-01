Ieviest AstrBot ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda daudzplatformu AI tērzēšanas robota ietvars, kas savieno lielus valodu modeļus ar tavām iecienītākajām ziņojumapmaiņas lietotnēm.
Izvēlies AstrBot VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar AstrBot
AstrBot ir jaudīga atvērtā koda tērzēšanas robota platforma, kas savieno lielos valodu modeļus un populāras ziņojumapmaiņas lietojumprogrammas, tostarp Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu un LINE. Ar vairāk nekā 25 000 GitHub zvaigznēm tā nodrošina vienotu ietvaru sarunvalodas AI pieredzes veidošanai ar multimodālu atbalstu, zināšanu bāzēm, aģenta smilškasti drošai koda izpildei un MCP (Model Context Protocol) integrāciju.
Pašmitināšana AstrBot savā VPS saglabā tavas API atslēgas, sarunu vēsturi un zināšanu bāzes datus pilnīgi privātus. Ar vairāk nekā 1 000 kopienas spraudņiem, ko var instalēt no iebūvētā tirgus laukuma, un tīmekļa lietotāja saskarni konfigurēšanai, tu iegūsti uzņēmuma līmeņa AI tērzēšanas robota infrastruktūru, nepaļaujoties uz trešo pušu mitinātiem pakalpojumiem.
AstrBot galvenās iespējas
Daudzplatformu ziņapmaiņa
Savieno vienu AstrBot izvietošanu ar Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE un citiem vienlaicīgi.
Spraudņu tirgus
Instalē no vairāk nekā 1000 kopienas spraudņiem ar vienu klikšķi, lai paplašinātu iespējas — moderēšanas rīki, plānotāji, integrācijas un citi.
Aģenta smilškaste
Droši izpildi kodu izolētā smilškastē sarunu laikā, nodrošinot jaudīgas aģentu darbplūsmas, neatklājot resursdatora sistēmu.
Zināšanu bāzes atbalsts
Pievieno pielāgotas zināšanu bāzes saviem robotiem, lai tie atbildētu uz jautājumiem, pamatojoties uz taviem dokumentiem un datiem, nevis uz vispārīgiem apmācību datiem.
MCP integrācija
Modeļa konteksta protokola atbalsts ļauj AstrBot izmantot ārējos rīkus un datu avotus, atbloķējot uzlabotas aģentiskas darbības ārpus vienkāršas tērzēšanas.
Kāpēc izmantot AstrBot pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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