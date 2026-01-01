Izvietot Chroma ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda vektoru datubāze AI lietojumprogrammām, semantiskajai meklēšanai un informācijas ieguves papildinātas ģenerēšanas konveijeriem.
Izvēlies Chroma VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Chroma
Chroma ir atvērtā koda iegulšanas datubāze, kas īpaši izstrādāta MI lietojumprogrammām, kurām nepieciešams uzglabāt, indeksēt un vaicāt augstas dimensijas vektoru iegulumus. Tā dabiski integrējas ar LangChain, LlamaIndex un OpenAI SDK, padarot to par ātrāko veidu, kā pievienot semantiskās meklēšanas un ģenerēšanas ar paplašinātu izguvi (RAG) iespējas jebkurai lietojumprogrammai, neveidojot pielāgotu vektoru infrastruktūru.
Pašmitināšana Chroma uz tava VPS saglabā tavus iegulumus, dokumentu datus un vaicājumu modeļus tavā kontrolē, bez maksas par katru vaicājumu un ar elastību pielāgot resursus tavai kolekcijai pieaugot.
Chroma galvenās iespējas
RAG cauruļvads gatavs
Izstrādāts kā izguves slānis LLM lietojumprogrammām, lai tu varētu pamatot modeļa atbildes savos dokumentos ar minimālu integrācijas darbu.
Ietvaru integrācijas
Vietējais atbalsts LangChain, LlamaIndex un OpenAI SDK nozīmē, ka tavs esošais AI kods savienojas ar Chroma tikai ar dažām konfigurācijas rindiņām.
Metadatu filtrēšana
Apvieno vektoru līdzības meklēšanu ar strukturētiem metadatu filtriem, lai sašaurinātu rezultātus pēc datuma, kategorijas vai jebkura pielāgota atribūta bez pēcapstrādes.
Vairākas attāluma metrikas
Izvēlies kosinusa līdzību, L2 attālumu vai iekšējo reizinājumu katrai kolekcijai, lai tas atbilstu metrikai, ar kuru tika apmācīts tavs iegulšanas modelis, precīzu rezultātu iegūšanai.
Pastāvīga krātuve
Iegulumi un indeksi saglabājas pēc pārstartēšanas un atjauninājumiem, līdz ar to tava zināšanu bāze paliek neskarta bez atkārtotas dokumentu apstrādes pēc katras izvietošanas izmaiņas.
Kāpēc izmantot Chroma pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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