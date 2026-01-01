Izvietot Grafana Loki ar viena klikšķa instalāciju.
Horizontāli mērogojama žurnālu apkopošanas sistēma, kas iedvesmota no Prometheus, izstrādāta rentablai etiķešu indeksēšanai, nevis pilna teksta.
Izvēlies Grafana Loki VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Grafana Loki
Grafana Loki ir atvērtā koda žurnālu apkopošanas sistēma, ko izveidojis Grafana Labs, kas izmanto Prometheus pieeju žurnāliem — tā indeksē tikai nelielu metadatu etiķešu kopu katrai plūsmai, nevis pilnu žurnāla saturu, kas uztur uzglabāšanas izmaksas un darbības izmaksas ievērojami zemākas nekā tradicionālajām žurnālu datubāzēm. Žurnālus ievada aģenti, piemēram, Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit vai Vector, un vaicā ar LogQL.
Šī veidne apvieno Loki ar Grafana, kas ir iepriekš konfigurēta kā lietotāja saskarne, un iepriekš nodrošina Loki kā noklusējuma datu avotu, lai žurnāli būtu meklējami skatā "Izpētīt" brīdī, kad steks tiek palaists. Pašmitināšana VPS saglabā sensitīvus lietojumprogrammu un audita žurnālus pilnībā tavā infrastruktūrā, bez ievadīšanas maksas par GB.
Grafana Loki galvenās iespējas
Uz etiķetēm balstīta indeksēšana
Loki indeksē tikai dažas metadatu etiķetes katrai žurnāla plūsmai, nevis pilnu datu kravu, tādējādi samazinot krātuves un atmiņas izmaksas salīdzinājumā ar Elasticsearch stila dzinējiem.
LogQL vaicājumu valoda
Vaicājumu žurnāli ar PromQL iedvesmotu sintaksi, kas atbalsta filtrēšanu, parsēšanu un metrikas ekstrakciju, lai tu varētu attēlot kļūdu līmeni un latentumu tieši no žurnālu rindām.
Komplektā iekļauts Grafana UI
Iekļautā Grafana instance nāk ar Loki, kas iepriekš konfigurēts kā datu avots, gatavs izpētes skatam, informācijas paneļiem un vienotai brīdināšanai jau pirmajā dienā.
Daudzaģentu uzņemšana
Pieņem žurnālus no Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash un jebkura klienta, kas izmanto Loki push API, lai nodrošinātu elastīgu datu vākšanu visā jūsu sistēmā.
Vienota brīdināšana
Definē uz LogQL balstītus brīdinājumu noteikumus, izmantojot Grafana, un novirzi paziņojumus uz Slack, PagerDuty, e-pastu un tīmekļa āķiem līdzās taviem esošajiem metrikas brīdinājumiem.
Failu sistēmā balstīta krātuve
Noklusējuma viendaļīgais režīms saglabā fragmentus un TSDB indeksu Docker apjomā diskā, bez nepieciešamības pēc ārējas objektu krātuves, lai sāktu darbu.
Kāpēc izmantot Grafana Loki pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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