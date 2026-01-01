Izvietot Langflow ar viena klikšķa instalāciju.
Vizuāls "velc un nomet" MI darbplūsmas veidotājs LLM lietojumprogrammu izveidei ar OpenAI, Anthropic un lokālajiem modeļiem.
Izvēlies Langflow VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Langflow
Langflow ir atvērtā koda zema koda platforma, kas ļauj izstrādātājiem un komandām veidot ar AI darbinātas lietojumprogrammas, izmantojot vizuālu saskarni. Savieno LLM, vektoru datubāzes, API un datu avotus, velkot un nometot komponentus — nav nepieciešams lieks kods. Tā atbalsta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini un lokāli mitinātus modeļus, padarot vienkāršu tērzēšanas robotu, RAG cauruļvadu un daudzaģentu darbplūsmu veidošanu.
Langflow mitināšana savā VPS saglabā AI darbplūsmas un sarunu datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, novēršot piegādātāja piesaisti un nodrošinot, ka sensitīvi dokumenti, kas apstrādāti, izmantojot RAG cauruļvadus, nekad neatstāj tavu vidi. Šī veidne ietver PostgreSQL uzticamai plūsmu, lietotāju un lietojumprogrammas stāvokļa noturībai.
Langflow galvenās iespējas
Vizuālais darbplūsmas veidotājs
Veido LLM lietojumprogrammas, savienojot komponentus uz audekla, nerakstot cauruļvada sagataves kodu.
Vairāku nodrošinātāju LLM atbalsts
Pārslēdzies starp OpenAI, Anthropic, Google Gemini un lokālajiem Ollama modeļiem vienā un tajā pašā darbplūsmā.
RAG plūsmas
Savieno vektoru datubāzes ar LLM, lai veidotu atgūšanā papildinātas ģenerēšanas darbplūsmas, kas atbild uz jautājumiem no taviem dokumentiem.
API izvietošana
Padari jebkuru pabeigtu darbplūsmu pieejamu kā REST API galapunktu integrēšanai ražošanas lietojumprogrammās.
Pielāgotie komponenti
Raksti Python komponentus, lai paplašinātu Langflow ar patentētu loģiku, iekšējām API vai specializētiem datu avotiem.
Kāpēc izmantot Langflow pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.