Izvietot Listmonk ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas, pašmitināts biļetenu un adresātu sarakstu pārvaldnieks, kas izveidots miljoniem abonentu.
Izvēlies Listmonk VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Listmonk
Listmonk ir ātra, atvērtā koda jaunumu vēstuļu un adresātu sarakstu platforma, kas veidota ar Go maksimālai efektivitātei. Tā apstrādā miljoniem abonentu ar minimālu resursu patēriņu, atbalsta uzlabotu segmentāciju, personalizāciju un kampaņu analīzi, un darbojas ar jebkuru SMTP pakalpojumu sniedzēju. Tīrais administratora lietotāja interfeiss padara sarakstu pārvaldību un kampaņu sūtīšanu vienkāršu, bez uzņēmuma mārketinga rīku liekās funkcionalitātes.
Pašmitināšana Listmonk novērš SaaS maksu par katru e-pastu vai abonentu, saglabā tavus abonentu datus pilnībā tavā infrastruktūrā un ļauj tev konfigurēt sūtīšanas ātrumus un SMTP pakalpojumu sniedzējus tieši tā, kā to prasa tavs darba process — bez platformas ierobežojumiem vai piegādātāja piesaistes.
Listmonk galvenās iespējas
Abonentu segmentācija
Izveido mērķtiecīgas kampaņas, segmentējot abonentus ar pielāgotiem atribūtiem un dinamiskiem uz vaicājumiem balstītiem sarakstiem.
Kampaņu analītika
Sekojiet līdzi atvēršanas rādītājiem, klikšķu skaitam, atlekumiem un atteikumiem no abonēšanas, izmantojot detalizētus pārskatus par katru kampaņu.
Vairāki SMTP pakalpojumu sniedzēji
Savieno jebkuru SMTP pakalpojumu sniedzēju ar pārslēgšanos uz rezerves sistēmu un katra pakalpojumu sniedzēja ātruma ierobežošanu, lai maksimāli palielinātu piegādājamību.
Veidņu sistēma
Izveido atkārtoti izmantojamas HTML un vienkārša teksta e-pasta veidnes ar mainīgo aizstāšanu personalizētām kampaņām.
REST API
Pārvaldi abonentus, sarakstus un kampaņas programmatiski, izmantojot visaptverošu REST API.
Privātums & GDPR rīki
Iebūvēta abonementu atcelšanas pārvaldība, atgriezto e-pastu apstrāde un datu eksporta rīki normatīvo aktu ievērošanai.
Kāpēc izmantot Listmonk pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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