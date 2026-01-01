Izvietot Jellystat ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda statistikas un ieskatu panelis Jellyfin mediju serverim ar detalizētu atskaņošanas izsekošanu un lietotāju analīzi.
Izvēlies Jellystat VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Jellystat
Jellystat ir atvērtā koda statistikas lietojumprogramma, kas izveidota tieši Jellyfin mediju serverim, iedvesmojoties no Tautulli analītikas stila priekš Plex. Tā savienojas ar tava Jellyfin servera API un nepārtraukti vāc atskaņošanas datus, lietotāju aktivitāti un bibliotēkas informāciju, visu to attēlojot interaktīvās diagrammās un detalizētos lietotāju paneļos.
Jellystat pašmitināšana uz VPS saglabā tavu skatīšanās vēsturi un servera analītiku pilnībā tavā kontrolē, brīvu no trešo pušu izsekošanas pakalpojumiem. Komplektā iekļautā PostgreSQL datubāze saglabā vēsturiskos atskaņošanas datus visās konteineru atjaunināšanas reizēs, un iebūvētā dublēšanas sistēma saglabā tavas statistikas un konfigurācijas datus, lai analītika saglabātos pēc jaunināšanas un migrācijas bez manuālas eksportēšanas.
Jellystat galvenās iespējas
Atskaņošanas izsekošana
Katra Jellyfin straume tiek ierakstīta, fiksējot lietotāju, vienumu, ierīci un skatīšanās ilgumu, lai tev būtu pieejama pilnīga mediju servera aktivitātes vēsture.
Lietotāja aktivitātes ieskati
Lietotāju informācijas paneļi parāda skatīšanās laiku, iecienītāko saturu un skatīšanās paradumus visā mājsaimniecībā, lai nodrošinātu pārskatāmu mediju lietojuma sadalījumu.
Bibliotēkas statistika
Detalizēti filmu, pārraižu un cita satura sadalījumi pēc žanra, kodeka un izšķirtspējas atklāj tavas mediju bibliotēkas struktūru.
Iebūvētas dublējumkopijas
Viena klikšķa dublēšana un atjaunošana Jellystat datubāzei saglabā tavu vēsturisko statistiku drošībā jauninājumu, migrāciju un resursdatora maiņu laikā.
Droša autentifikācija
JWT balstīta pieteikšanās aizsargā analītikas paneli no publiskas piekļuves, neatkarīgi no Jellyfin lietotāju kontiem, lai pieteiktos.
Kāpēc izmantot Jellystat pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.