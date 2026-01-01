Izvietot Horilla ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas atvērtā koda HR un CRM platforma, kas aptver darbiniekus, algu aprēķinu, personāla atlasi un apmeklējumu uzskaiti.
Izvēlies Horilla VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Horilla
Horilla ir pilnībā atvērtā koda Cilvēkresursu vadības un CRM platforma, kas izveidota uz Django un PostgreSQL bāzes. Tā apvieno pilnu darbinieka dzīves ciklu — pieņemšanu darbā, ievadīšanu, apmeklējumu, atvaļinājumu, algu aprēķinu, veiktspēju, palīdzības dienestu un atlaišanu — kopā ar iebūvētu CRM pārdošanas procesiem un klientu ierakstiem, aizstājot vairākus SaaS rīkus ar vienu pašu mitinātu risinājumu.
Horilla pašmitināšana uz tava VPS saglabā sensitīvus darbinieku datus, algas un klientu ierakstus tavā tiešā kontrolē bez maksas par katru lietotāju. Tu saglabā pilnu piekļuvi datubāzei pielāgotām atskaitēm un integrācijām, kā arī brīvību paplašināt moduļus, negaidot piegādātāja plānus.
Horilla galvenās iespējas
Personāla atlase un iejušanās
Sekot līdzi vakancēm, kandidātu atlases procesiem, interviju posmiem un jauno darbinieku ievadīšanas uzdevumiem bez atsevišķas ATS vai jauno darbinieku ievadīšanas rīka.
Apmeklējums un atvaļinājumi
Pārvaldi maiņu grafikus, biometrisko apmeklējumu, atvaļinājuma tiesības un apstiprināšanas darbplūsmas visā darbaspēkā.
Iebūvēts algu aprēķins
Konfigurēt līgumus, piemaksas, atskaitījumus un nodokļu noteikumus, pēc tam veikt algu aprēķina ciklus un ģenerēt algas lapas tieši Horilla sistēmā.
Veiktspēja un mērķi
Definē KPI un OKR, veic 360 grādu atgriezeniskās saites ciklus un saisti individuālos mērķus ar organizācijas mērķiem.
Integrēts CRM
Pārvaldi potenciālos klientus, iespējas, klientu kontus un pārdošanas piltuves kopā ar personāla datiem vienā vienotā datubāzē.
Modulāra REST API
Katrs modulis iekļauj dokumentētu REST API Horilla integrēšanai ar algu aprēķina pakalpojumu sniedzējiem, identitātes sistēmām un BI rīkiem.
Kāpēc izmantot Horilla pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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