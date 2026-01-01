Ieviest Wealthfolio ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda personīgo investīciju izsekotājs portfeļiem, neto vērtībai un finanšu veiktspējas analīzei.
Izvēlies Wealthfolio VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Wealthfolio
Wealthfolio ir uz privātumu vērsts, atvērtā koda investīciju izsekotājs, kas konsolidē aktīvus no vairākiem brokeriem un bankām vienā informācijas panelī. Tas izseko portfeļa veiktspēju, tīro vērtību, dividendes un ienākumus, un salīdzina tavu atdevi ar indeksiem, piemēram, S&P 500 — tas viss, nesūtot tavus finanšu datus uz trešās puses mākoni.
Wealthfolio pašmitināšana uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār taviem finanšu ierakstiem. Lietojumprogramma visu glabā lokālā SQLite datubāzē, padarot dublējumkopiju veidošanu vienkāršu un novēršot abonēšanas maksas. Ar atbalstu CSV importēšanai, Montekarlo simulācijām pensijas plānošanai un iebūvētām portfeļa pārsvarošanas rekomendācijām, tas aptver visu personīgās investīciju pārvaldības spektru.
Wealthfolio galvenās iespējas
Vairākbrokeru konsolidācija
Apkopot turējumus no vairākiem brokeriem un bankas kontiem vienā vienotā informācijas panelī, ar CSV importa atbalstu ērtai uzsākšanai.
Portfolio veiktspējas analīze
Salīdzini konta veiktspēju ar galvenajiem indeksiem, piemēram, S&P 500, un seko līdzi laika svērtajai atdevei visā tavā investīciju vēsturē.
Tīrās vērtības uzskaite
Seko līdzi visiem aktīviem un pasīviem kopā, lai iegūtu precīzu, aktuālu pārskatu par tavu kopējo finansiālo stāvokli laika gaitā.
Dividenžu un ienākumu uzraudzība
Automātiski seko līdzi dividenžu maksājumiem un procentu ienākumiem visos turējumos, sniedzot tev skaidru priekšstatu par tavām pasīvo ienākumu plūsmām.
Pensijas plānošanas rīki
Veic Monte Karlo simulācijas un FIRE prognozes, lai pārbaudītu savu uzkrājumu stratēģiju un novērtētu, kad vari sasniegt finansiālo neatkarību.
Portfeļa līdzsvarošana
Iestati mērķa aktīvu sadalījuma procentus un saņem atkārtotas balansēšanas ieteikumus, kas uztur tavu portfeli saskaņā ar tavu ieguldījumu stratēģiju.
Kāpēc izmantot Wealthfolio pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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