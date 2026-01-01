Izvietot Mazanoke ar viena klikšķa instalāciju.
Uz privātumu orientēts, pārlūkprogrammā balstīts attēlu optimizētājs, kas saspiež un konvertē attēlus, neaugšupielādējot tos nevienā serverī.
Izvēlies Mazanoke VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mazanoke
Mazanoke ir pašmitināts attēlu optimizētājs, kas pilnībā darbojas pārlūkprogrammā. Kad lietotāji saspiež, maina izmērus vai konvertē attēlus, izmantojot Mazanoke saskarni, visa apstrāde notiek lokāli viņu ierīcē — attēlu dati netiek pārsūtīti uz serveri vai jebkādai trešajai pusei. Tas padara to piemērotu jutīgu attēlu apstrādei, kurus nevar augšupielādēt mākoņpakalpojumu saspiešanas rīkos.
Atšķirībā no mitinātiem attēlu optimizācijas pakalpojumiem, Mazanoke pašmitināšana tavā VPS nodrošina tavai komandai privātu, vienmēr pieejamu galapunktu attēlu apstrādei. Tas atbalsta plašu formātu klāstu, automātiski noņem EXIF metadatus, piemēram, GPS atrašanās vietu un laika zīmogus, un to var aizsargāt ar papildu HTTP pamata autentifikāciju, lai ierobežotu piekļuvi.
Mazanoke galvenās iespējas
Apstrāde pārlūkprogrammā
Visa attēlu saspiešana un konvertēšana notiek lokāli pārlūkprogrammā — attēlu dati netiek sūtīti uz serveri vai jebkādu ārēju pakalpojumu.
Daudzformātu konversija
Konvertēt starp JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO un TIFF jebkurā kombinācijā ar regulējamiem kvalitātes iestatījumiem.
Automātiska EXIF dzēšana
Noņem iegultos metadatus, tostarp GPS atrašanās vietu, laika zīmogus un kameras informāciju no attēliem pirms kopīgošanas.
HTTP pamata autentifikācija
Piekļuve ir aizsargāta ar HTTP pamata autentifikāciju pēc noklusējuma, saglabājot tavu instanci pieejamu tikai autorizētiem lietotājiem.
PWA bezsaistes atbalsts
Instalē Mazanoke kā progresīvo tīmekļa lietotni bezsaistes attēlu apstrādei bez interneta savienojuma.
Kāpēc izmantot Mazanoke pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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