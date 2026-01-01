Izvietot WinterCMS ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas, atvērtā koda Laravel bāzēta CMS ar tīru administrācijas paneli, spraudņu sistēmu un jaudīgu tēmu dzinēju.
Izvēlies WinterCMS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WinterCMS
WinterCMS ir bezmaksas, atvērtā koda satura pārvaldības sistēma, kas izveidota uz Laravel PHP ietvara. Sākotnēji atdalīta no OctoberCMS, tā apvieno izstrādātājiem draudzīgu arhitektūru ar intuitīvu aizmugursistēmu, kas padara satura pārvaldību vienkāršu netehniskiem lietotājiem. CMS nāk komplektā ar bloku redaktoru, elastīgu spraudņu ekosistēmu un tēmu atbalstošu priekšgalsistēmu, kas ļauj komandām veidot un uzturēt sarežģītas mājaslapas, neupurējot koda kvalitāti.
WinterCMS pašmitināšana uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār taviem datiem, novērš maksu par vietni vai lietotāju un ļauj tev pielāgot katru steka slāni. Šī veidne savieno WinterCMS ar īpašu MySQL 8 datubāzi, nodrošinot uzticamu, ražošanai gatavu noturību no pirmās dienas.
WinterCMS galvenās iespējas
Laravel fonds
Uzbūvēts uz Laravel PHP, WinterCMS pārmanto nobriedušu maršrutēšanas, ORM un drošības slāni, ko izstrādātāji jau zina un uzticas.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini funkcionalitāti, izmantojot plašu spraudņu tirgu un vienkāršu API, kas padara pielāgotu spraudņu izveidi ātru un viegli uzturamu.
Tēmu dzinējs
Izstrādā pilnībā pielāgotus priekšgalus, izmantojot Twig veidnes ar CMS komponentiem, daļām un izkārtojumiem — nav nepieciešama tēmas piesaiste.
Tīrs administrācijas panelis
Izsmalcināta, uz lomām balstīta aizmugursistēma ļauj satura redaktoriem pārvaldīt lapas, multividi un iestatījumus bez nepieciešamības pēc izstrādātāja palīdzības.
Mediju pārvaldnieks
Iebūvēta failu un attēlu pārvaldība ar augšupielādes, organizēšanas un tiešsaistes rediģēšanas rīkiem visus resursus glabā vienuviet.
Kāpēc izmantot WinterCMS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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