Izvietot VueTorrent ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīgs Vue.js tīmekļa UI qBittorrent ar izsmalcinātu, mobilajām ierīcēm pielāgotu dizainu un bagātīgām torrentu pārvaldības funkcijām.
Izvēlies VueTorrent VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar VueTorrent
VueTorrent ir atvērtā koda tīmekļa lietotāja saskarnes (Web UI) aizstājējs qBittorrent, ko izveidojusi aktīva līdzstrādnieku kopiena, izmantojot Vue 3 un Vuetify. Tas aizstāj novecojušo noklusējuma qBittorrent saskarni ar ātru, atsaucīgu vienas lapas lietojumprogrammu, kas izstrādāta, lai darbotos dabiski gan galddatoru pārlūkprogrammās, gan mobilajās ierīcēs, ieskaitot instalēšanu kā progresīvo tīmekļa lietojumprogrammu (Progressive Web App).
Šī izvietošana apvieno VueTorrent ar LinuxServer qBittorrent attēlu, izmantojot oficiāli atbalstītu Docker modifikāciju, lai viens konteiners nodrošinātu gan BitTorrent dzinēju, gan moderno saskarni. Pašmitināšana uz VPS nodrošina nepārtrauktu sēdēšanu, datu centra joslas platumu un pilnīgu saderību ar arr automatizācijas steku, izmantojot standarta qBittorrent WebAPI.
VueTorrent galvenās iespējas
Vue 3 tīmekļa UI
Vienas lapas saskarne, kas veidota uz Vue 3 un Vuetify bāzes, aizstāj novecojušo noklusējuma qBittorrent lietotāja interfeisu ar vienmērīgu navigāciju un tiešraides atjauninājumiem.
Mobilais un PWA gatavs
Atsaucīgs izkārtojums darbojas tālruņos un planšetdatoros, un to var instalēt kā Progressive Web App, lai iegūtu vietējai lietotnei līdzīgu pieredzi.
Gaišās un tumšās tēmas
Iebūvētās gaišās un tumšās tēmas ar konfigurējamām informācijas paneļa kolonnām ļauj tev pielāgot, kādas torrentu īpašības ir redzamas vienā mirklī.
Tastatūras īsceļi
Pirmklasīgas tastatūras īsinājumtaustiņi, tostarp vairākatlase, meklēšanas fokusēšana un dialoglodziņu aizvēršana, paātrina ikdienas torentu pārvaldību.
Pilns qBittorrent API
Izmanto standarta qBittorrent WebAPI, tāpēc Sonarr, Radarr, Lidarr un citi arr rīki darbojas bez papildu konfigurācijas.
Komplektēta aizmugursistēma
Tiek piegādāts kā Docker modifikācija virs LinuxServer qBittorrent, tādējādi viens konteiners nodrošina gan torrentu dzinēju, gan moderno lietotāja saskarni.
Kāpēc izmantot VueTorrent pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.