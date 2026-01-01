Izvietot OpenBao ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda slepenu datu pārvaldības platforma API atslēgu, paroļu, sertifikātu un citu sensitīvu datu drošai glabāšanai.
Izvēlies OpenBao VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenBao
OpenBao ir kopienas virzīts atvērtā koda HashiCorp Vault atzars, kas izveidots, lai nodrošinātu drošu, centralizētu slepeno datu pārvaldību komandām un lietojumprogrammām. Tas ļauj tev glabāt, piekļūt un rotēt dinamiskus slepenos datus, šifrēšanas atslēgas un akreditācijas datus, izmantojot vienotu API, neizkliedējot sensitīvus datus pa konfigurācijas failiem vai vides mainīgajiem.
Pašmitināšana OpenBao uz tava paša VPS nozīmē, ka tavi slepenie dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru — nav lietošanas ierobežojumu, nav piegādātāja piesaistes un nav riska, ka SaaS pakalpojumu sniedzējs piekļūs taviem akreditācijas datiem. Tu iegūsti pilnu ar Vault saderīgu funkciju kopumu savā kontrolē.
OpenBao galvenās iespējas
Dinamiskie noslēpumi
Ģenerē īslaicīgas pilnvaras pēc pieprasījuma datubāzēm un mākoņpakalpojumu sniedzējiem, automātiski atsauktas, kad tās vairs nav nepieciešamas.
Šifrēta atslēgu-vērtību krātuve
Glabā jebkādus noslēpumus glabāšanā ar AES-256-GCM šifrēšanu, lai jutīgas vērtības nekad netiktu atklātas uz diska.
Granulēta piekļuves kontrole
Definē uz politikām balstītus piekļuves noteikumus, kas ierobežo, kuri pakalpojumi un lietotāji var lasīt, rakstīt vai uzskaitīt konkrētus slepenus ceļus.
Vairākas autentifikācijas metodes
Autentificēt lietojumprogrammas un lietotājus, izmantojot žetonus, lietotājvārdu un paroli, AppRole, LDAP, JWT un citas metodes, nemainot savu darba plūsmu.
Pilnīga audita žurnālēšana
Katrs pieprasījums un atbilde tiek reģistrēts viltojumizturīgos audita žurnālos, nodrošinot tev pilnīgu izsekojamību atbilstības nodrošināšanai un incidentu reaģēšanai.
HTTP API un CLI
Integrējiet slepeno datu izgūšanu jebkurā valodā vai cauruļvadā, izmantojot REST API vai starpplatformu bao CLI.
Kāpēc izmantot OpenBao pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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