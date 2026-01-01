Izvietot Linkding ar viena klikšķa instalāciju.
Minimāls, pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks ar tagu balstītu organizāciju un pilna teksta meklēšanu.
Izvēlies Linkding VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Linkding
Linkding ir racionalizēts, pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks, kas izveidots ātrumam un vienkāršībai. Tas automātiski iegūst lapu virsrakstus un aprakstus, kad tu saglabā saiti, atbalsta hierarhisku tagu piešķiršanu un nodrošina jaudīgu pilna teksta meklēšanu visā tavā kolekcijā. Vienkāršais interfeiss saglabā fokusu uz tavām grāmatzīmēm, nevis uz pašu rīku.
Pašmitinot Linkding savā VPS, tavas pārlūkošanas paradumi un pētniecības intereses paliek pilnīgi privātas, bez reklāmām, bez izsekošanas un bez trešo pušu piekļuves. Viens viegls konteiners ar SQLite krātuvi nozīmē minimālu resursu izmantošanu un vieglu uzturēšanu.
Linkding galvenās iespējas
Uz birkām balstīta organizēšana
Sakārto grāmatzīmes ar hierarhiskām birkām un automātisko pabeigšanu, lai ātri kategorizētu un atgūtu saglabātās saites.
Pilna teksta meklēšana
Meklē grāmatzīmju virsrakstos, aprakstos un arhivētās lapas saturā, lai atrastu tieši to, ko saglabāji.
Automātiskā arhivēšana
Arhivē pilnas lapas momentuzņēmumus saglabāšanas brīdī, lai grāmatzīmēs saglabātais saturs paliktu pieejams pat tad, ja oriģinālās URL adreses pazūd.
Pārlūkprogrammas paplašinājumi
Saglabā lapas pakalpojumā Linkding tieši no savas pārlūkprogrammas, izmantojot īpašus paplašinājumus pārlūkprogrammām Chrome un Firefox.
REST API piekļuve
Automatizē grāmatzīmju pārvaldību un integrējies ar citiem rīkiem, izmantojot tīru REST API.
Kāpēc izmantot Linkding pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.