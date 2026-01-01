Izvietot RustDesk ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda attālās darbvirsmas serveris, kas dod tev pilnīgu kontroli pār drošu attālo piekļuvi bez abonēšanas maksas vai datu maršrutēšanas caur trešajām pusēm.
Izvēlies RustDesk VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar RustDesk
RustDesk ir atvērtā koda attālās darbvirsmas platforma, kas veidota Rust valodā, piedāvājot pašu mitinātu alternatīvu TeamViewer un AnyDesk bez lietošanas ierobežojumiem, sēdvietu ierobežojumiem vai atkārtotām licences izmaksām. Tā izvieto divas servera komponentes — hbbs savienojumu pārvaldībai un hbbr relejam — nodrošinot tiešus vienādranga savienojumus ar automātisku atgriešanos, ja ugunsmūri novērš tiešu maršrutēšanu.
Pašmitināts RustDesk serveris nozīmē, ka tavas attālās piekļuves sesijas nekad netiek maršrutētas caur trešo pušu infrastruktūru. Šifrēšanas atslēgas, savienojumu žurnāli un piekļuves politikas paliek tavā kontrolē, padarot to piemērotu IT komandām ar stingrām atbilstības prasībām.
RustDesk galvenās iespējas
Bez abonēšanas maksas
Novērš licencēšanas izmaksas par sēdvietu, kas raksturīgas komerciāliem attālās darbvirsmas risinājumiem, padarot to ekonomisku augošām komandām.
Pilnīga šifrēšana
Visas attālās sesijas tiek šifrētas, ar kriptogrāfiskajām atslēgām, kas tiek glabātas tavā paša serverī, nevis pie komerciāla pakalpojumu sniedzēja.
Starpplatformu klienti
Klientu lietotnes ir pieejamas operētājsistēmām Windows, macOS, Linux, Android un iOS, nodrošinot attālo piekļuvi praktiski no jebkuras ierīces.
P2P ar releja atkāpi
Izveido tiešus vienādranga savienojumus labākai veiktspējai, automātiski pārejot uz releju, ja iejaucas NAT vai ugunsmūri.
Nepieskatīta piekļuve
Atbalsta bezuzraudzības attālās sesijas serveru pārvaldībai un apkopei ārpus darba laika, neprasot, lai attālajā datorā kāds atrastos.
Kāpēc izmantot RustDesk pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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