Izvietot StarRocks ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas analītiskā datubāze, kas paredzēta apakšsekundes vaicājumiem petabaitu apjoma datiem.
Izvēlies StarRocks VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar StarRocks
StarRocks ir nākamās paaudzes analītiskā datu noliktava, kas nodrošina vaicājumu atbildes mazāk nekā sekundē, izmantojot masīvi paralēlas apstrādes (MPP) arhitektūru un pilnībā vektorizētu izpildes dzinēju. Izstrādāta reāllaika analīzei, daudzdimensiju analīzei un ļoti vienlaicīgām darba slodzēm, tā apstrādā datu kopas no gigabaitiem līdz petabaitiem, neupurējot vaicājumu ātrumu. Inteliģenti materializētie skati automātiski atsvaidzinās datu ievadīšanas laikā un tiek caurspīdīgi atlasīti vaicājuma laikā, savukārt pilnībā pielāgots uz izmaksām balstīts optimizētājs nodrošina efektīvus izpildes plānus sarežģītām savienošanām un apkopojumiem.
Vadu savietojams ar MySQL protokolu, StarRocks dabiski savienojas ar BI rīkiem, piemēram, Apache Superset, Grafana un Tableau, bez papildu draiveriem. Tas atbalsta tiešu ārējo datu ezeru vaicāšanu, tostarp Apache Hive, Iceberg, Delta Lake un Hudi, un integrējas ar Kafka, Flink un Spark straumēšanas ievadīšanai — viss no vienas pašu mitinātas instances, ko tu pilnībā kontrolē.
StarRocks galvenās iespējas
Zemsekundes vaicājumi
Vektorizēts izpildes dzinējs un inteliģents uz izmaksām balstīts optimizētājs nodrošina zibensātru analīzi masīvās datu kopās bez iepriekšējas agregācijas vai datu kubu veidošanas.
Reāllaika ieplūde
Primārās atslēgas modelis atbalsta augstas caurlaidības ievietošanu un atjaunināšanu, kā arī punktveida uzmeklēšanu, nodrošinot vienlaicīgu datu ievadi un vaicājumu izpildi plašā mērogā.
Datu ezera vaicājumi
Veiciet vaicājumus Apache Hive, Iceberg, Delta Lake un Hudi tabulām tieši, izmantojot ārējos katalogus — nav nepieciešama datu migrācija vai ETL cauruļvadi.
MySQL saderīgs
Pievieno jebkuru MySQL klientu, BI rīku vai datu cauruļvadu tieši StarRocks, izmantojot standarta MySQL protokolu bez papildu draiveriem.
Materializētie skati
Inteliģenti materializētie skati automātiski atsvaidzinās, mainoties datiem, un tiek caurspīdīgi atkārtoti izmantoti vaicājumu laikā, lai paātrinātu informācijas paneļus un atskaites.
Kāpēc izmantot StarRocks pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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