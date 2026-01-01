Izvietot Domoticz ar viena klikšķa instalāciju.
Vieglā, atvērtā koda mājas automatizācijas sistēma viedās mājas ierīču uzraudzībai un kontrolei.
Izvēlies Domoticz VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Domoticz
Domoticz ir viegls mājas automatizācijas serveris, kas ļauj tev uzraudzīt un kontrolēt plašu viedās mājas ierīču klāstu — slēdžus, sensorus, termostatus, enerģijas skaitītājus, laika stacijas un daudz ko citu — visu no vienas tīmekļa saskarnes. Tas atbalsta simtiem aparatūras protokolu un integrāciju, tostarp Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 skaitītājus un MQTT, padarot to saderīgu ar lielāko daļu populāro viedās mājas ekosistēmu.
Domoticz darbināšana uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār taviem automatizācijas noteikumiem, vēsturiskajiem sensoru datiem un ierīču piekļuvi — bez atkarības no mākoņpakalpojumiem, bez abonēšanas maksām un bez privātuma riskiem no trešo pušu pakalpojumiem. Tā zemais resursu patēriņš padara to piemērotu nepārtrauktai izvietošanai uz pieticīga VPS.
Domoticz galvenās iespējas
Daudzprotokolu ierīču atbalsts
Savieno Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT un simtiem citu aparatūras protokolu no vienas vienotas saskarnes.
Automatizācijas noteikumu dzinējs
Izveido uz laiku, notikumiem un sensoriem balstītus automatizācijas noteikumus, nerakstot kodu, un nodrošini, ka tava māja darbojas pēc tava grafika.
Enerģijas uzraudzība
Sekot līdzi elektrības, gāzes un ūdens patēriņam reāllaikā, izmantojot iebūvētu grafiku un vēsturisko datu glabāšanu, ko nodrošina SQLite.
Laikapstākļu un sensoru informācijas paneļi
Vizualizē temperatūru, mitrumu, vēju, lietu un gaisa kvalitātes datus no vietējiem sensoriem vai tiešsaistes laikapstākļu pakalpojumiem pielāgojamos informācijas paneļos.
Mobilajām ierīcēm draudzīga saskarne
Piekļūsti un kontrolē visas ierīces no jebkuras pārlūkprogrammas vai mobilās ierīces, ar izvēles push paziņojumiem, izmantojot trešo pušu pakalpojumus.
Spraudņu un skriptu atbalsts
Paplašini funkcionalitāti ar Python spraudņiem un Lua skriptēšanu, lai integrētu pielāgotu aparatūru, API vai sarežģītu automatizācijas loģiku.
Kāpēc izmantot Domoticz pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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