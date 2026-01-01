Izvietot Elementu ar viena klikšķa instalāciju.
Drošs Matrix balstīts ziņojumapmaiņas klients ar end-to-end šifrēšanu komandām un kopienām, kas kontrolē savus datus.
Izvēlies Element VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Element
Element ir atvērtā koda ziņojumapmaiņas un sadarbības platforma, kas izveidota uz Matrix protokola bāzes. Tā pēc noklusējuma nodrošina pilnībā šifrētu ziņojumapmaiņu, balss un video zvanus, kā arī failu koplietošanu, ar iespēju pieslēgties jebkuram Matrix mājas serverim — ieskaitot pašu mitinātas Synapse instances vai publiskus serverus, piemēram, matrix.org.
Element pašu mitināšana tavā VPS serverī nodrošina, ka tava ziņojumapmaiņas infrastruktūra paliek tavā kontrolē. Tu vari konfigurēt federācijas iestatījumus, ieviest drošības politikas, integrēties ar savu Matrix mājas serveri un nodrošināt, ka sensitīva biznesa komunikācija nekad neiziet cauri trešo pušu mākoņinfrastruktūrai.
Element galvenās iespējas
Šifrēšana no gala līdz galam
Visi ziņojumi pēc noklusējuma tiek šifrēti, izmantojot Matrix Olm/Megolm protokolu, nodrošinot, ka sarunas var lasīt tikai paredzētie dalībnieki.
Atvērts matricas tīkls
Pieslēdzies jebkuram Matrix mājas serverim un sazinies ar dažādiem Matrix saderīgiem klientiem, nodrošinot federāciju bez platformas piesaistes.
Starpplatformu sinhronizācija
Sinhronizēta ziņojumu vēsture visās tīmekļa, datora, iOS un Android ierīcēs nodrošina, ka sarunas ir pieejamas katrā ierīcē reāllaikā.
Balss un video zvani
Iebūvēti šifrēti balss un video zvani ar ekrāna koplietošanu atbalsta sadarbību reāllaikā, neatstājot ziņojumapmaiņas saskarni.
Tilta integrācijas
Tilti savieno Element ar Slack, IRC, Telegram un citām ziņojumapmaiņas platformām, apvienojot saziņu vienotā saskarnē.
Kāpēc izmantot Element pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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