Izvietot LibreDesk ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda viskanālu klientu atbalsta platforma ar biļešu sistēmu, tiešsaistes čatu, e-pasta iesūtnēm un SLA pārvaldību.
Izvēlies LibreDesk VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LibreDesk
LibreDesk ir atvērtā koda klientu atbalsta platforma, kas apvieno sarunas no e-pasta, tiešsaistes tērzēšanas un citiem kanāliem vienā komandas darba telpā. Izstrādāta jebkura lieluma atbalsta komandām, tā aptver visu atbalsta dzīves ciklu — no pirmā kontakta līdz risinājumam — ar rīkiem uzdevumu piešķiršanai, prioritāšu noteikšanai, SLA izsekošanai, iepriekš sagatavotām atbildēm un klientu apmierinātības aptaujām.
LibreDesk pašmitināšana dod tavai komandai pilnīgas īpašumtiesības pār sarunu vēsturi un klientu datiem, bez maksas par aģentu vai par biļeti. Tu kontrolē infrastruktūru, integrācijas un datu saglabāšanas politikas, tieši savienojot savas e-pasta iesūtnes un tērzēšanas logrīkus, nemaršrutējot datus caur trešās puses SaaS platformu.
LibreDesk galvenās iespējas
Omnikanālu iesūtnes
Pārvaldi e-pastu, tiešsaistes tērzēšanu un uz API balstītas sarunas no vienotas iesūtnes, lai aģentiem nekad nebūtu jāpārslēdzas starp cilnēm, lai atbildētu.
SLA pārvaldība
Definē atbildes un risinājuma laika mērķus katrai iesūtnei un saņem automatizētus brīdinājumus pirms termiņu pārkāpšanas.
Automatizācijas noteikumi
Ierosini automātisku piešķiršanu, atzīmēšanu, prioritātes izmaiņas un atbildes, pamatojoties uz sarunas nosacījumiem un aģenta pieejamību.
Saglabātās atbildes
Saglabā un meklē atkārtoti izmantojamas atbilžu veidnes, lai aģenti konsekventi atbildētu uz bieži uzdotajiem jautājumiem dažu sekunžu laikā.
CSAT aptaujas
Automātiski sūti apmierinātības aptaujas pēc atrisināšanas un laika gaitā seko līdzi rādītājiem par katru aģentu, komandu un iesūtni.
Kāpēc izmantot LibreDesk pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.