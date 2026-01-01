Ieviest OmniTools ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts tīmekļa utilītu komplekts ar vairāk nekā 80 rīkiem attēlu rediģēšanai, PDF apstrādei, video konvertēšanai un datu transformācijai.
Izvēlies OmniTools VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OmniTools
OmniTools apvieno vairāk nekā 80 pārlūkprogrammas rīkus vienā pašmitinātā lietojumprogrammā, aizstājot nepieciešamību apmeklēt vairākas izkaisītas tiešsaistes konvertēšanas vietnes. Attēlu rediģēšana, PDF apvienošana, video apgriešana, JSON formatēšana, QR kodu ģenerēšana un daudz kas cits ir pieejami no viena konsekventa interfeisa bez failu izmēra ierobežojumiem vai maksas sienām.
Tā kā visa apstrāde notiek tieši pārlūkprogrammā, neviens fails nekad netiek augšupielādēts serverī. OmniTools pašmitināšana nozīmē, ka jutīgi dokumenti paliek tavā tīklā, tava komanda iegūst tīru, bez reklāmām rīku, kas pieejams no jebkuras ierīces, un tu novērs privātuma riskus, ko rada publiskās konvertēšanas vietnes.
OmniTools galvenās iespējas
Apstrāde pārlūkprogrammā
Visas failu darbības tiek veiktas lokāli pārlūkprogrammā — nekas netiek augšupielādēts serverī, saglabājot sensitīvu dokumentu privātumu.
Attēlu un PDF rīki
Mainīt izmēru, konvertēt un saspiest attēlus; apvienot, sadalīt un anotēt PDF failus, neinstalējot datora programmatūru.
Video & Audio utilītas
Apgriez video, izvelc audio celiņus un konvertē uz GIF formātu tieši pārlūkprogrammā.
Izstrādātāju datu rīki
Formatēt JSON, konvertēt starp CSV un JSON, validēt XML un kodēt vai dekodēt URL vienuviet.
Bez reklāmām vai maksas sienām
Pašmitināšana nodrošina tīru, uzmanību nenovērsošu saskarni ar visiem 80+ rīkiem, kas ir pilnībā pieejami bez papildu maksas.
Kāpēc izmantot OmniTools pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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