Izvietot Gerrit ar viena klikšķa instalāciju.
Uzņēmuma līmeņa koda pārskatīšanas platforma, kurai uzticas Android, Chromium un lielākie atvērtā koda projekti visā pasaulē.
Izvēlies Gerrit VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Gerrit
Gerrit ir atvērtā koda, tīmekļa koda pārskatīšanas sistēma, kas veidota uz Git bāzes. Katra izmaiņa tiek iesniegta kā labojumu kopa — versijota pārskatīšanas vienība —, ko komandas biedri izvērtē, izmantojot iekļautos komentārus, balsojumu apstiprinājumus un konfigurējamus iesniegšanas noteikumus, pirms to var apvienot. Sākotnēji izveidots Google un izmantots Android, Chromium un Qt, Gerrit nodrošina strukturētu pārskatīšanas disciplīnu jebkurai inženieru komandai.
Gerrit pašmitināšana savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār repozitorijiem, piekļuves atļaujām un koda pārskatīšanas darbplūsmām. Ar automātisku pirmā lietotāja kļūšanu par administratoru, detalizētiem piekļuves noteikumiem katram projektam un spraudņu ekosistēmu ar vairāk nekā 100 paplašinājumiem, tā ir veidota komandām, kurām nepieciešamas audita pēdas un stingras koda kvalitātes kontroles, nepaļaujoties uz trešo pušu platformām.
Gerrit galvenās iespējas
Uz ielāpiem balstīta pārskatīšanas darbplūsma
Katra koda izmaiņa tiek iesniegta kā versijās numurēts labojumu kopums, nodrošinot recenzentiem skaidru pārskatu par katru iterāciju un pilnu revīziju vēsturi.
Detalizētas atļaujas
Definē piekļuves noteikumus pa projektiem, pa zariem un pa darbībām individuāliem lietotājiem un grupām, ieskaitot piespiedu augšupielādes un iesniegšanas tiesības.
Koda komentēšana rindā
Atstāj komentārus par konkrētām koda rindiņām un atbildi tieši rindā, saglabājot pārskatīšanas diskusijas tieši saistītas ar kodu, uz kuru tās atsaucas.
CI/CD integrācija
Aktivizēt Jenkins, Zuul vai jebkuru CI sistēmu automātiski jauniem labojumu kopumiem, izmantojot tīmekļa āķus un iebūvēto notikumu plūsmas API.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini Gerrit ar 100+ kopienas spraudņiem LDAP autentifikācijai, metrikai, paziņojumiem un pielāgotām pārskatīšanas darbplūsmām.
Vairāku repozitoriju pārvaldība
Pārvaldi un pārskati izmaiņas vairākos git repozitorijos no vienas instances ar vienotu piekļuves kontroli un audita žurnāliem.
Kāpēc izmantot Gerrit pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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