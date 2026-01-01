Izvietot Overleaf ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda sadarbības LaTeX redaktors zinātniskajai rakstīšanai, pētniecības darbiem un tehniskiem dokumentiem.
Izvēlies Overleaf VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Overleaf
Overleaf ir pārlūkprogrammas bāzēts sadarbības LaTeX redaktors, ko izmanto miljoniem pētnieku, akadēmiķu un inženieru visā pasaulē. Tas aizstāj lokālās LaTeX instalācijas ar mākoņdatošanas vidi, kur komandas var rakstīt, kompilēt un pārskatīt dokumentus reāllaikā — ar pilnu LaTeX atbalstu, ieskaitot pielāgotas pakotnes, BibTeX un savstarpējās atsauces.
Overleaf pašmitināšana savā VPS nodrošina, ka sensitīvi pētījumi, patentēti manuskripti un institucionālie dokumenti ir pilnībā tavā kontrolē. Tu iegūsti tādu pašu reāllaika sadarbību un bagātīgu LaTeX kompilācijas plūsmu kā mākoņpakalpojumā, bez datu atstāšanas tavā infrastruktūrā vai nepieciešamības pēc SaaS abonementiem par katru lietotāju.
Overleaf galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
Vairāki autori vienlaicīgi rediģē vienu un to pašu LaTeX dokumentu, un izmaiņas uzreiz parādās visiem līdzstrādniekiem.
Pilna LaTeX kompilācija
Kompilē dokumentus ar pdfLaTeX, XeLaTeX un LuaLaTeX, ieskaitot atbalstu pielāgotām pakotnēm, BibTeX un Biber bibliogrāfijām.
Versiju vēsture
Katra saglabātā dokumenta versija tiek saglabāta, ļaujot tev salīdzināt izmaiņas un atjaunot jebkuru iepriekšējo tava projekta stāvokli.
Bagātīga veidņu bibliotēka
Uzsāc jaunus dokumentus no iebūvētas akadēmisko, žurnālu, disertāciju un prezentāciju veidņu bibliotēkas bez manuālas iestatīšanas.
Izmaiņu izsekošana
Pārskati un pieņem vai noraidi individuālus labojumus no līdzstrādniekiem, saskaņojot ar pārskatīšanas darba plūsmām, ko izmanto akadēmiskajā izdevējdarbībā.
Git integrācija
Stumt un vilkt projektus no Git repozitorijiem, nodrošinot lokālas rediģēšanas darbplūsmas līdzās pārlūkprogrammas redaktoram.
Kāpēc izmantot Overleaf pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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