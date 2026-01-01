Izvietot eLabFTW ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda elektroniskā laboratorijas piezīmju grāmatiņa pētniecības komandām eksperimentu, paraugu un protokolu izsekošanai.
Izvēlies eLabFTW VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar eLabFTW
eLabFTW ir bezmaksas un atvērtā koda elektroniskā laboratorijas piezīmju grāmatiņa (ELN), kas īpaši izstrādāta pētniecības laboratorijām. Tā aizstāj papīra piezīmju grāmatiņas un izkaisītās izklājlapas ar strukturētu, meklējamu darba vidi, kur zinātnieki reģistrē eksperimentus, pārvalda paraugus un reaģentus, glabā protokolus un sadarbojas ar kopīgiem resursiem starp komandām.
Pašmitināšana eLabFTW uz tava paša VPS saglabā sensitīvus pētījumu datus, intelektuālo īpašumu un nepublicētus rezultātus pilnībā institucionālā kontrolē — bez trešo pušu mākoņpakalpojumiem, bez maksas par katru lietotāju un bez piegādātāja piesaistes riska. Pilna PDF/ZIP eksportēšana, laika zīmogošana un ar S3 saderīga krātuve padara to piemērotu regulētām vidēm, kurām nepieciešamas audita pēdas un ilgtermiņa arhivēšana.
eLabFTW galvenās iespējas
Eksperimentu piezīmju grāmatiņa
Bagātinātā teksta un Markdown redaktors ar LaTeX, koda izcelšanu, failu pielikumiem un versiju vēsturi katram eksperimenta ierakstam.
Parauga datubāze
Izseko reaģentus, aprīkojumu, antivielas un šūnu līnijas ar pielāgotiem vienumu veidiem, metadatiem un inventāra atrašanās vietām visā laboratorijā.
Komandas sadarbība
Kopīgo eksperimentus un resursus starp komandām, izmantojot detalizētu piekļuves kontroli katram vienumam un lietotājam, kā arī kopīgu veidņu bibliotēku.
Atkārtoti izmantojami protokoli
Izveido versiju protokolu bibliotēku, kuru jebkurš komandas dalībnieks var klonēt jaunā eksperimentā, saglabājot metodes konsekventas un atkārtojamas.
Uzticami laikspiedogi
Kriptogrāfiski laika zīmogot eksperimentu ierakstus, izmantojot RFC 3161 iestādes, lai pierādītu, kad dati tika ierakstīti intelektuālā īpašuma un audita vajadzībām.
PDF un ZIP eksports
Ģenerē parakstītus PDF pārskatus vai pilnus ZIP arhīvus eksperimentu un resursu arhivēšanai, normatīvajai pārbaudei vai publicēšanai.
Kāpēc izmantot eLabFTW pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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