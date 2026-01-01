Izvietot Dograh ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda bezkoda platforma AI balss aģentu izveidei un izvietošanai dažu minūšu laikā, ar 30+ valodu atbalstu.
Izvēlies Dograh VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dograh
Dograh ir bezmaksas, atvērtā koda bezkoda platforma, kas ļauj tev izveidot un izvietot ar mākslīgo intelektu (MI) darbināmus balss aģentus, nerakstot nevienu koda rindiņu. Tās vilkšanas un nomešanas saskarne tevi no koncepcijas aizvedīs līdz reālam, ražošanai gatavam balss aģentam mazāk nekā desmit minūtēs, ar atbalstu vairāk nekā 30 valodām, reāllaika analīzi un inteliģentu zvanu maršrutēšanu, kas iebūvēta jau no paša sākuma.
Pašmitināšana (self-hosting) Dograh uz tava VPS saglabā visus sarunu datus, ierakstus un klientu mijiedarbību tavā infrastruktūrā, kas ir kritiski svarīgi VDAR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) atbilstībai un nozarēm ar stingrām datu atrašanās vietas prasībām. Iekļautās PostgreSQL, Redis un MinIO komponentes nodrošina uzglabāšanas un kešatmiņas veiktspēju, ko pieprasa zema latentuma balss mijiedarbība.
Dograh galvenās iespējas
Bezkoda aģentu veidotājs
Velc un nomet darbplūsmas ļauj netehniskiem lietotājiem izveidot pilnas balss sarunu plūsmas, nerakstot nekādu kodu.
30+ valodu atbalsts
Dzimtā daudzvalodu balss sintēze un atpazīšana nodrošina klientu mijiedarbību valodā, ko tavi lietotāji dod priekšroku.
Inteliģenta zvanu maršrutēšana
Sarežģīti pieprasījumi tiek automātiski nodoti cilvēku aģentiem, kamēr AI efektīvi apstrādā ikdienas pieprasījumus.
Reāllaika analīze
Reāllaika informācijas paneļi sniedz sarunu rādītājus, pabeigšanas rādītājus un aģentu veiktspēju, lai tu varētu nepārtraukti optimizēt.
Privātums – prioritāte arhitektūra
Visi sarunu dati paliek tavā infrastruktūrā, atvieglojot GDPR un nozares atbilstības prasību izpildi.
Kāpēc izmantot Dograh pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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