Ieviest MySpeed ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināts interneta ātruma testa izsekotājs, kas veic automatizētus testus un vizualizē tavu savienojuma vēsturi laika gaitā.
Izvēlies MySpeed VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MySpeed
MySpeed ir viegls, pašu mitināts ātruma testa uzraudzības rīks, kas nepārtraukti seko līdzi tava interneta savienojuma veiktspējai. Tas veic automatizētus ātruma testus pēc konfigurējama grafika, izmantojot Ookla, LibreSpeed vai Cloudflare, pēc tam saglabā rezultātus lokāli SQLite datubāzē, lai tu varētu analizēt tendences dienu, nedēļu un mēnešu garumā.
Papildus neapstrādātiem mērījumiem MySpeed nodrošina interaktīvas diagrammas, konfigurējamu datu saglabāšanas politiku, veselības pārbaudes paziņojumus pa e-pastu, Signal, WhatsApp vai Telegram, un papildu Prometheus metrikas integrācijai esošajās novērojamības sistēmās. Visi dati paliek tavā serverī — bez trešo pušu analīzes, bez atkarības no mākoņpakalpojumiem un bez maksas par katru testu.
MySpeed galvenās iespējas
Automatizēti ātruma testi
Ieplāno atkārtotas pārbaudes, izmantojot cron izteiksmes, lai tava savienojuma kvalitāte tiktu nepārtraukti uzraudzīta bez manuālas iejaukšanās.
Vairāki testa pakalpojumu sniedzēji
Izvēlies starp Ookla, LibreSpeed un Cloudflare kā savu ātruma testa aizmugursistēmu, lai iegūtu precīzus, salīdzināmus rezultātus no pakalpojumu sniedzēja, kuram uzticies.
Vēsturiskās diagrammas
Vizualizē lejupielādes, augšupielādes un ping tendences konfigurējamos laika periodos, lai pamanītu degradācijas modeļus un sauktu savu ISP pie atbildības.
Veselības paziņojumi
Saņem paziņojumus pa e-pastu, Signal, WhatsApp vai Telegram, kad tavs savienojums nokrītas zem noteiktajiem sliekšņiem.
Prometheus metrikas
Eksportēt ātruma testa rezultātus kā Prometheus metrikas, lai integrētu ar Grafana informācijas paneļiem kopā ar citu infrastruktūras uzraudzību.
Kāpēc izmantot MySpeed pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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