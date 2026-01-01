Izvietot Eclipse Hawkbit ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda IoT atjauninājumu pārvaldība programmaparatūras un programmatūras izplatīšanai savienotu gala ierīču parkiem.
Izvēlies Eclipse Hawkbit VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit ir domēnam neatkarīgs aizmugursistēmas ietvars programmatūras atjauninājumu izplatīšanai ierobežotām malas ierīcēm, vārtejām un kontrolieriem, kas savienoti ar IP balstītiem tīkliem. Izveidots uz Java un Spring bāzes, tas nodrošina servera puses infrastruktūru, kas autoparka operatoriem nepieciešama, lai plānotu, mērķētu un uzraudzītu bezvadu atjauninājumus industriālā mērogā.
Pašmitināšana Hawkbit uz tava paša VPS saglabā ierīču inventāru, artefaktu bināros failus un izplatīšanas telemetriju tavā kontrolē, bez maksas par katru ierīci vai piegādātāja piesaistes. Tas nodrošina Direct Device Integration API ierīcēm un Management API kampaņu orķestrēšanai no taviem paša rīkiem.
Eclipse Hawkbit galvenās iespējas
Mērķētas ieviešanas
Definēt izvēršanas grupas pēc ierīces atribūtiem un progresa atjauninājumus kontrolētos viļņos ar veiksmes sliekšņiem un automātiskās atgriešanas aktivizētājiem.
Artefaktu repozitorijs
Augšupielādē, versijē un apkalpo programmaparatūras attēlus, OS pakotnes un lietojumprogrammu pakotnes no iebūvētas artefaktu krātuves ar kontrolsummas pārbaudi.
Tiešs ierīces API
Ierīces aptaujā DDI REST saskarni, lai iegūtu piešķirtos atjauninājumus, ziņotu par progresu un apstiprinātu instalēšanas rezultātus bez īpaši izstrādāta transporta koda.
Piemērots daudznomnieku videi
Izolēt ierīču kopas, lietotājus un programmatūras repozitorijus katram nomniekam — noderīgi klientu izvietošanas pārvaldībai vai produktu līniju atdalīšanai.
Pārvaldības REST API
Virzīt izvēršanu, mērķus, izplatīšanas kopas un programmatūras moduļus programmatiski, lai integrētu ar CI/CD cauruļvadiem un esošajiem operāciju rīkiem.
RabbitMQ notikumu kopne
Straumējiet ierīces stāvokļa izmaiņas un ieviešanas notikumus uz RabbitMQ, lai pakārtotās sistēmas varētu reaģēt reāllaikā, neaptaujājot datubāzi.
Kāpēc izmantot Eclipse Hawkbit pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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