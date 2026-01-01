Izvietot Sshwifty ar viena klikšķa instalāciju.
Pārlūkprogrammas SSH un Telnet klients, kas ļauj tev piekļūt attāliem serveriem no jebkuras pārlūkprogrammas, neinstalējot lokālos klientus.
Izvēlies Sshwifty VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Sshwifty
Sshwifty ir pašu mitināts tīmekļa SSH un Telnet klients, kas jebkuru modernu pārlūkprogrammu pārvērš par pilnībā funkcionālu termināli attālai servera piekļuvei. Tas atbalsta SSH paroles, publiskās atslēgas un tastatūras interaktīvo autentifikāciju kopā ar parasto Telnet, novēršot nepieciešamību instalēt vai konfigurēt vietējos klientus katrā darbstacijā.
Sshwifty pašu mitināšana uz VPS nodrošina komandai vienotu kopīgu piekļuves punktu, lai pārvaldītu attālās mašīnas no jebkuras vietas — tālruņiem, planšetdatoriem, bloķētiem korporatīvajiem klēpjdatoriem vai kioskiem — vienlaikus saglabājot piekļuvi, ko kontrolē kopīga atslēga. Administratori var iepriekš definēt resursdatora iestatījumus, ierobežot savienojumus ar apstiprinātiem mērķiem un auditēt datplūsmu, izmantojot servera puses āķus, nepakļaujot SSH portus publiskajam internetam.
Sshwifty galvenās iespējas
SSH un Telnet
Savienojies ar SSH serveriem, izmantojot paroli, publisko atslēgu vai interaktīvo tastatūras autentifikāciju, un piekļūsti mantotajiem Telnet resursdatoriem no tās pašas saskarnes.
Nav nepieciešama klienta instalēšana
Darbojas pilnībā pārlūkprogrammā, lai lietotāji piekļūtu attālajiem datoriem no tālruņiem, planšetdatoriem vai bloķētām darbstacijām, neinstalējot vietējo termināļa programmatūru.
Savienojuma iepriekšiestatījumi
Administratori definē atkārtoti izmantojamus resursdatora priekšiestatījumus ar iegultiem akreditācijas datiem, lai lietotāji varētu pieslēgties tikai iepriekš apstiprinātiem serveriem no atlasīta saraksta.
Servera puses āķi
Ārējie procesi var tikt izsaukti pirms katra savienojuma, lai nodrošinātu pielāgotu validāciju, žurnālēšanu vai auditu, nemainot klientu.
Vienreizējā piekļuves atslēga
Aizsargā tīmekļa saskarni ar vienu kopīgu atslēgu, kas konfigurēta izvietošanas laikā, lai tikai autorizēti lietotāji sasniegtu savienojuma ekrānu.
Kāpēc izmantot Sshwifty pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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