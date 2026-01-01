Izvietot CitrineOS ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda OCPP 2.0.1 uzlādes staciju pārvaldības sistēma elektrotransportlīdzekļu tīkla operatoriem.
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Ko tu vari izveidot ar CitrineOS
CitrineOS ir LF Energy atvērtā koda uzlādes staciju pārvaldības sistēma (CSMS), kas izveidota ap OCPP 2.0.1 protokolu, ar atpakaļejošu saderību ar OCPP 1.6. Serveris maršrutē WebSocket ziņojumus no EV lādētājiem, saglabā darījumus un konfigurāciju PostgreSQL ar PostGIS, un nodrošina REST un GraphQL API caur Hasura slāni operatoru integrācijām.
Pašmitināšana CitrineOS uz tava VPS saglabā stacijas telemetriju, vadītāju autorizācijas un darījumu vēsturi tavā kontrolē, nevis piegādātāja mākonī. Hasura GraphQL konsole ļauj tev vaicāt un pārvaldīt uzlādes staciju datus tieši pārlūkprogrammā, kamēr OCPP WebSocket porti paliek atvērti lādētāju savienošanai.
CitrineOS galvenās iespējas
OCPP 2.0.1 dabiskā
Ievieš jaunāko Open Charge Point Protocol ar sertificētu kodolu un uzlabotiem drošības profiliem, kā arī atpakaļejošu saderību ar OCPP 1.6 stacijām.
GraphQL datu konsole
Hasura automātiski ģenerē tipizētu GraphQL API un konsoli virs CitrineOS shēmas, nodrošinot reāllaika vaicājumus par sesijām, skaitītāja rādījumiem un stacijas statusu.
Modulārs ziņojumu maršrutētājs
Dekoratoru vadīta moduļu sistēma novirza OCPP ziņojumus caur RabbitMQ, lai autorizācijas, transakciju un atskaišu moduļi mērogotos neatkarīgi no WebSocket slāņa.
GraphQL datu piekļuve
Hasura automātiski ģenerē tipizētu GraphQL API, pamatojoties uz CitrineOS PostgreSQL shēmu, nodrošinot reāllaika abonementus sesijām, skaitītāja rādījumiem un stacijas statusam.
S3-saderīga krātuve
Iebūvētā MinIO instance glabā programmaparatūras attēlus, staciju žurnālus un sertifikātu paketes, izmantojot standarta S3 API, gatava vēlāk apmainīt pret AWS S3 vai GCS.
Kāpēc izmantot CitrineOS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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