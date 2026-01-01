Izvietot Spree ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda bezgalvas e-komercijas platforma daudzpiegādātāju, B2B un pārrobežu tiešsaistes veikalu izveidei.
Izvēlies Spree VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Spree
Spree ir pilnībā atvērtā koda bezgalvas (headless) e-komercijas platforma, kas veidota uz Ruby on Rails bāzes, nodrošinot visu, sākot no viena produkta veikaliem līdz uzņēmumu B2B tirgiem un vairāku pārdevēju platformām. Tā piedāvā pilnīgu REST API, TypeScript SDK un ražošanai gatavu Next.js veikala fasādi, lai tu varētu palaist pilnībā pielāgotu tiešsaistes veikalu, neveidojot aizmugursistēmu no nulles.
Spree pašmitināšana savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār klientu datiem, maksājumu plūsmām un produktu katalogu — bez ieņēmumu daļas, bez transakciju maksām un bez piegādātāju ierobežojumiem attiecībā uz to, kādus maksājumu vārtejas vai izpildes pakalpojumus tu vari savienot.
Spree galvenās iespējas
Bezgalvas arhitektūra
Pilnīgs REST API un TypeScript SDK ļauj tev izveidot jebkuru veikala fasādi — Next.js, mobilo vai pielāgotu — kamēr Spree apstrādā visu komercijas loģiku aizkulisēs.
Daudzpiegādātāju tirgus
Iebūvēta piegādātāju pārvaldība ļauj tev vadīt tirgus laukumu ar vairākiem pārdevējiem, atsevišķiem katalogiem un neatkarīgu izpildi no vienas instalācijas.
B2B vairumtirdzniecība
Izveido klientu grupas ar pielāgotām cenām, minimālajiem pasūtījumiem un kredīta nosacījumiem, lai vadītu B2B vairumtirdzniecību līdzās savam B2C veikalam bez otras platformas.
Pārrobežu tirdzniecība
Iebūvēts vairāku valūtu un vairāku valodu atbalsts ļauj tev pārdot visā pasaulē bez trešo pušu spraudņiem vai risinājumiem katrai valstij.
Pilna teksta produktu meklēšana
Meilisearch integrācija nodrošina druku kļūdām pielaidīgu, milisekunžu produkta meklēšanu ar fasetētu filtrēšanu, iekļautu jau no paša sākuma.
Kāpēc izmantot Spree pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.