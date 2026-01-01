Izvietot EmonCMS ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tīmekļa lietotne enerģijas, temperatūras un vides sensoru datu reģistrēšanai un vizualizēšanai laika gaitā.
Izvēlies EmonCMS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar EmonCMS
EmonCMS ir OpenEnergyMonitor projekta atvērtā koda aizmugursistēma, kas īpaši izstrādāta laika rindu enerģijas, temperatūras un vides datiem. Atšķirībā no vispārējas nozīmes informācijas paneļiem, katra sastāvdaļa — no ievades apstrādes cauruļvadiem līdz PHPFina un PHPTimeSeries datu glabāšanas dzinējiem — ir pielāgota gadiem ilgiem augstas izšķirtspējas sensoru datiem uz pieticīgas aparatūras.
Pašmitināšana EmonCMS uz virtuālā privātā servera (VPS) saglabā mājsaimniecības, saules, siltumsūkņu un lietu interneta (IoT) mērījumus pilnībā tavā kontrolē, bez datu plūsmas ierobežojumiem vai mākoņpakalpojumu abonementiem. Komplektā iekļautais Ziņojumu rindošanas telemetrijas transporta (MQTT) brokeris, MariaDB un Redis steks pieņem datus no emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant un jebkura hiperteksta pārsūtīšanas protokola (HTTP) vai MQTT spējīga sensora.
EmonCMS galvenās iespējas
Laika rindu plūsmas
Pielāgotie PHPFina un PHPTimeSeries dzinēji uzglabā gadiem ilgu augstas izšķirtspējas sensoru rādījumus daudz efektīvāk nekā vispārēja SQL datubāze.
MQTT un HTTP ievades
Saņem datus no emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant vai jebkuras ierīces, kas var publicēt MQTT vai izsaukt HTTP API.
Ievades apstrāde
Vienību konversiju ķēdes, jaudas-enerģijas akumulatori, ātruma ierobežojumi un virtuālās plūsmas, nerakstot kodu vai ārējus skriptus.
Informācijas paneļi un grafiki
Velc un nomet vadības paneļa redaktors ar daudzrindu grafikiem, mērierīcēm un joslu diagrammām tiešraides un vēsturisko sensoru vizualizācijai.
Lietotnes enerģijas patēriņam
Gatavas lietotnes saules PV, siltumsūkņiem, elektriskajiem transportlīdzekļiem un mājsaimniecības patēriņam sniedz ieskatus bez manuālas konfigurācijas.
REST API un eksporti
Lasīt un rakstīt katru plūsmu, izmantojot dokumentētu REST API, un eksportēt neapstrādātus CSV datus bezsaistes analīzei vai dublējumam.
Kāpēc izmantot EmonCMS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.