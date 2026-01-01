Instalēt Foxel ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta privātā mākoņkrātuve ar AI darbinātu semantisko meklēšanu fotogrāfijās, video un dokumentos.
Izvēlies Foxel VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Foxel
Foxel ir atvērtā koda privāta mākoņglabātuves platforma, kas apvieno failus no lokālajiem diskiem, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox un citiem aizmugursistēmu pakalpojumiem aiz vienas tīmekļa saskarnes. Tās izcilākā funkcija ir ar AI darbināta semantiskā meklēšana, kas ļauj tev atrast fotoattēlus, videoklipus un dokumentus, izmantojot dabiskās valodas aprakstus, nevis failu nosaukumus.
Pašmitināšana Foxel uztur tavu personīgo multivides bibliotēku, darba arhīvus un koplietotos komandas failus infrastruktūrā, ko tu pilnībā kontrolē — bez maksas par lietotāju, bez patentētas bloķēšanas un bez trešo pušu datu skenēšanas, lai veidotu iegulšanas. Uz lomām balstīta piekļuves kontrole, parakstītas koplietošanas saites un protokolu kartēšana, izmantojot S3 API un WebDAV, padara to piemērotu gan privātpersonām, gan mazām komandām.
Foxel galvenās iespējas
Semantiskā MI meklēšana
Atrodi fotoattēlus un dokumentus, aprakstot tos vienkāršā valodā, izmantojot konfigurējamus iegulšanas modeļus un Milvus vai Qdrant vektoru datubāzes.
Vienotas glabāšanas aizmugursistēmas
Savieno vietējos diskus, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox un citus aiz vienas pārlūkošanas saskarnes ar pieslēdzamiem adapteriem.
Uz lomām balstīta piekļuves kontrole
Definē pielāgotas lomas ar uz ceļu balstītām lasīšanas, rakstīšanas, dzēšanas un koplietošanas atļaujām, izmantojot aizstājējzīmes, regulārās izteiksmes un prioritāri sakārtotus noteikumus.
Iebūvēts failu priekšskatījums
Straumējiet attēlus, videoklipus, PDF failus, Office dokumentus, tekstu un pirmkodu tieši pārlūkprogrammā, nelejupielādējot oriģinālo failu.
Protokolu kartējumi
Padari savu krātuvi pieejamu, izmantojot S3 saderīgus galapunktus, WebDAV pieslēgumus un parakstītas tiešās saites skriptiem, lietotnēm un OS failu pārvaldniekiem.
Spraudnis un MI aģents
Paplašini platformu ar manifestā balstītiem spraudņiem un integrētu AI aģentu, kas veic failu darbības un automatizācijas uzdevumus.
Kāpēc izmantot Foxel pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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