Izvietot Nightlio ar viena klikšķa instalāciju.
Uz privātumu orientēts, pašmitināts garastāvokļa izsekotājs un dienasgrāmata — atvērtā koda Daylio alternatīva tavam VPS.
Izvēlies Nightlio VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Nightlio
Nightlio ir pašmitināts garastāvokļa reģistrētājs un dienasgrāmata, kas izveidota kā bezmaksas, uz privātumu orientēta alternatīva abonēšanas lietotnēm, piemēram, Daylio. Reģistrē garastāvokli piecu punktu skalā, pievieno Markdown formāta dienasgrāmatas ierakstus, atzīmē ierakstus ar pielāgojamām grupām un pārskati modeļus, izmantojot kalendāra skatus, sēriju skaitītājus un apkopoto statistiku — viss no atsaucīgas tīmekļa saskarnes, kas darbojas galddatoru un mobilo ierīču pārlūkprogrammās.
Nightlio palaišana savā VPS saglabā katru garastāvokļa ierakstu un dienasgrāmatas piezīmi lokālā SQLite datubāzē tavā kontrolē, bez reklāmām, telemetrijas un bez riska, ka starp tevi un taviem datiem parādīsies maksas sienas.
Nightlio galvenās iespējas
Ikdienas garastāvokļa uzskaite
Reģistrē savu garastāvokli piecu punktu skalā ar vienu pieskārienu un vēro, kā veidojas modeļi dienu, nedēļu un mēnešu garumā.
Markdown žurnālrakstīšana
Pievieno bagātīgas Markdown piezīmes katram ierakstam ar virsrakstiem, sarakstiem un saitēm kontekstuāli bagātīgām pārdomām.
Pielāgotās tagu grupas
Izveido savas kategorijas, piemēram, miegs, produktivitāte vai sociālais, un atzīmē ierakstus, lai atklātu, kas ietekmē tavu garastāvokli.
Kalendārs un sērijas
Pārlūko garastāvokļa vēsturi kalendāra skatā un saglabā motivāciju ar iebūvētu žurnāla ierakstu sēriju izsekošanu.
Vērtīga analītika
Pārskati vidējo garastāvokli laika gaitā, garastāvokļa sadalījuma diagrammas un spēlēšanas elementus, kas atalgo regulāru dienasgrāmatas rakstīšanu.
SQLite krātuve
Visi ieraksti atrodas vienā SQLite failā tavā VPS, viegli dublējami, pārvietojami starp serveriem vai eksportējami jebkurā laikā.
Kāpēc izmantot Nightlio pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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