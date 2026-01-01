Instalēt WeKnora ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda LLM zināšanu platforma, kas pārvērš dokumentus par vaicājamu RAG, spriešanas aģentu un pašuzturošu wiki.
Izvēlies WeKnora VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WeKnora
WeKnora ir atvērtā koda, ar LLM darbināts zināšanu ietvars no Tencent, kas izkaisītus dokumentus pārveido par vaicājamiem, spriešanas spējīgiem zināšanu aktīviem. Tas apvieno uz RAG balstītu jautājumu un atbilžu sistēmu, ReAct aģentu daudzpakāpju spriešanai un Wiki režīmu, kas destilē neapstrādātus dokumentus pašuzturošā markdown zināšanu bāzē ar interaktīvu zināšanu grafiku.
WeKnora pašmitināšana savā VPS saglabā patentētus dokumentus, iegulšanas un sarunu vēsturi pilnībā tavā kontrolē. Savieno jebkuru no vairāk nekā divdesmit LLM pakalpojumu sniedzējiem — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude vai lokālajiem Ollama modeļiem — un izvēlies no vairākiem vektoru aizmugursistēmām, nesūtot sensitīvus datus trešo pušu pakalpojumiem.
WeKnora galvenās iespējas
Wiki režīms
Aģenti destilē neapstrādātus dokumentus pašuzturošā Markdown zināšanu bāzē ar interaktīvu zināšanu grafiku koncepciju savstarpējo attiecību pārlūkošanai.
ReAct aģents
Daudzpakāpju spriešanas aģents autonomi orķestrē datu izgūšanu, MCP rīkus un tīmekļa meklēšanu, lai apstrādātu sarežģītus vaicājumus, uz kuriem vienkāršs RAG nevar atbildēt.
Dziļa dokumentu parsēšana
Izkārtojumu apzināta ekstrakcija apstrādā vairāk nekā desmit formātus, ieskaitot PDF, Word, Excel, PowerPoint un skenētus attēlus, vienlaikus saglabājot tabulas, attēlus un struktūru.
Vairāku LLM atbalsts
Savieno vairāk nekā divdesmit lielo valodu modeļu (LLM) nodrošinātājus, tostarp OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude un vietējos Ollama modeļus, neieslēdzoties pie viena piegādātāja vai neveicot atkārtotu indeksēšanu.
Zināšanu grafa izgūšana
Izvēles GraphRAG un Neo4j integrācija nodrošina starpdokumentu spriešanu un attiecību vaicājumus, pārsniedzot to, ko atbalsta plakana vektoru meklēšana.
Automātiskās sinhronizācijas integrācijas
Iegūsti dokumentus tieši no Feishu, Notion un Yuque, lai tava zināšanu bāze būtu saskaņota ar sistēmām, ko tava komanda jau izmanto.
Kāpēc izmantot WeKnora pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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