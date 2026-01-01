Geneac instalēšana ar vienu klikšķi.
Pašmitināts ģenealoģijas mājaslapu konstruktors ģimenes koka, pētījumu un fotogrāfiju publicēšanai tiešsaistē.
Izvēlies Geneac VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Geneac
Geneac ir atvērtā koda Ruby on Rails lietojumprogramma ģenealoģijas pētījumu kopīgošanai tīmeklī. Tā attēlo cilvēkus, attiecības, fotoattēlus un piezīmes wiki stila formātā, ko apmeklētāji var pārlūkot, savukārt administratori pārvalda pamatā esošo dzimtas koku no autentificētas aizmugures sistēmas. Datu modelis ir īpaši izveidots ģenealoģijai — personas, ģimenes, avotu citāti, rediģēšanas vēsture un atzīmēšana ir pirmklasīgi jēdzieni, nevis pielāgoti emuāra ieraksti.
Pašmitināšana Geneac saglabā gadu desmitiem ilgu dzimtas pētījumu, skenētus dokumentus un privātas piezīmes tavā serverī, kur piekļuvi pilnībā kontrolē tu. Lietojumprogramma izmanto SQLite un lokālo failu glabātuvi, tāpēc viens pastāvīgs sējums ietver visu vietni un to var dublēt kā parastu faila kopiju bez datu bāzes rīkiem.
Geneac galvenās iespējas
Cilvēki un attiecības
Reģistrē personas ar dzimšanas, nāves un biogrāfiskiem datiem, pēc tam saisti tās, izmantojot vecāku, laulātā un bērnu attiecības, lai izveidotu pārlūkojamu ģimenes koku.
Fotoattēli un dokumenti
Pievienojiet skenētas fotogrāfijas, sertifikātus un avota dokumentus personām un piezīmēm, izmantojot Active Storage, ar attēlu apstrādi, ko veic libvips.
Pētījuma piezīmes
Iemūžini biogrāfiskos stāstījumus un pētījumu atklājumus kā plašas piezīmes, ko var atzīmēt ar tagiem un savstarpēji sasaistīt ar cilvēkiem, kurus tās apraksta.
Atzīmēšana un meklēšana
Organizē saturu ar acts-as-taggable-on dzinēju, lai uzvārdus, atrašanās vietas un tēmas varētu filtrēt starp cilvēkiem, fotogrāfijām un piezīmēm.
Autentificēts administrators
Devise nodrošināta reģistrācija, pieteikšanās un administratora lomu piešķiršana aizsargā rediģēšanu, vienlaikus saglabājot publicēto vietni brīvi pārlūkojamu ģimenes locekļiem.
Fona darbinieki
Resque darbinieks, ko nodrošina Redis, veic attēlu apstrādi un citus ilgstošus darbus fonā, lai tīmekļa saskarne paliktu reaģējoša.
Kāpēc izmantot Geneac pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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