Izvietot Navidrome ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris, kas atskaņo tavu personīgo kolekciju jebkur, izmantojot pārlūkprogrammu vai Subsonic saderīgas lietotnes.
Izvēlies Navidrome VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Navidrome
Navidrome ir viegls, ātrs mūzikas straumēšanas serveris, kas nodrošina Spotify līdzīgu piekļuvi tavai mūzikas kolekcijai no jebkuras ierīces. Tas automātiski skenē tavas mūzikas mapes, iegūst metadatus un apkalpo MP3, FLAC, AAC, OGG un OPUS failus, izmantojot modernu tīmekļa saskarni un ar Subsonic saderīgu API, ko atbalsta desmitiem mobilo lietotņu, tostarp DSub, Symfonium un Feishin. Vairāku lietotāju atbalsts nozīmē, ka katrs klausītājs saņem savus atskaņošanas sarakstus, vērtējumus un klausīšanās statistiku.
Pašmitināšana ar Navidrome nozīmē pastāvīgu piekļuvi katram albumam, kas tev pieder, neatkarīgi no licencēšanas izmaiņām vai pakalpojumu pārtraukšanas. Nav abonēšanas maksas, nav audio kvalitātes kompresijas un nav uzvedības izsekošanas — tikai tava mūzika, straumēta no tavas infrastruktūras pilnā kvalitātē.
Navidrome galvenās iespējas
Subsonic API saderīgs
Darbojas ar desmitiem mobilo lietotņu operētājsistēmās iOS un Android, lai tu varētu izvēlēties savu vēlamo atskaņotāju bez piesaistes patentētam klientam.
Daudzformātu atbalsts
Straumē MP3, FLAC, AAC, OGG un OPUS ar reāllaika pārkodēšanu, lai pielāgotu bitu pārraides ātrumu lēnākiem savienojumiem, nezaudējot avota kvalitāti.
Automātiska bibliotēkas skenēšana
Automātiski skenē mūzikas mapes pēc konfigurējama grafika, iegūstot metadatus un albumu vākus, lai tava bibliotēka būtu aktuāla, kad tu pievieno failus.
Daudzlietotāju klausīšanās
Katram lietotājam ir neatkarīgi atskaņošanas saraksti, zvaigžņu vērtējumi un klausīšanās vēsture koplietojamā serverī, netraucējot citiem.
Last.fm Skroblēšana
Automātiski izseko tavu klausīšanās vēsturi Last.fm un ListenBrainz, saglabājot tavu atskaņojumu skaitu un mūzikas profilu atjauninātu.
Kāpēc izmantot Navidrome pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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