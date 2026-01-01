Uzstādīt Cleanuparr ar viena klikšķa instalāciju.
Uzlabots rindu tīrītājs Servarr sistēmai, kas automātiski noņem iestrēgušas, neizdevušās un ļaunprātīgas lejupielādes.
Izvēlies Cleanuparr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cleanuparr
Cleanuparr ir pašu mitināts lejupielāžu pārvaldnieks, kas īpaši izveidots Servarr ekosistēmai. Tas savienojas ar Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr un Whisparr, kā arī ar qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent un rTorrent, un nepārtraukti pārbauda rindu, lai atzīmētu un noņemtu lejupielādes, kas ir apstājušās, iestrēgušas metadatos, lejupielādējas pārāk lēni, neizdodas importēt vai atbilst zināmiem ļaunprātīgas programmatūras modeļiem, piemēram, aizdomīgiem
.lnk un
.zipx failiem.
Papildus rindas higiēnai, Cleanuparr proaktīvi meklē trūkstošos medijus un kvalitātes uzlabojumus, kas neatbilst noteiktajiem kritērijiem, apgriež pabeigtās sēklas, noņem bāreņus failus, kurus vairs neizseko arrs, un sūta brīdinājumus par katru atzīmēšanu vai noņemšanu. Tā palaišana uz tava paša VPS uzturēs tavu mediju automatizāciju kārtībā visu diennakti bez manuālas rindas uzraudzības.
Cleanuparr galvenās iespējas
Tīrīšana, balstīta uz brīdinājumiem
Atzīmē sliktas lejupielādes ar konfigurējamiem brīdinājumiem un automātiski noņem un bloķē tās, tiklīdz tās sasniedz tavu slieksni.
Ļaunatūras bloķētājs
Atklāj un noņem zināmus ļaunprātīgus torentus, izmantojot kopienas uzturētus modeļus un iebūvētu aizdomīgu failu tipu bloķēšanas sarakstu.
Servarr visaptveroša integrācija
Darbojas ar Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr un Whisparr kopā ar qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent un rTorrent vienuviet.
Trūkstošo un atjauninājumu meklēšana
Automātiski iedarbina trūkstošo preču un robežvērtībai neatbilstošu kvalitātes uzlabojumu meklēšanu, tostarp pielāgota formāta rezultātu uzskaiti.
Bāreņu un sēšanas tīrīšana
Noņem lejupielādes bez cietajām saitēm vai arr atsaucēm, apgriež ilgstošus sēklotājus un atbalsta starpsēklu apzinātas darbplūsmas.
Reāllaika paziņojumi
Sūta brīdinājumus par katru pārkāpumu, noņemšanu vai bloķēšanu caur tavu vēlamo paziņojumu kanālu, lai nekas nepaliktu nepamanīts.
Kāpēc izmantot Cleanuparr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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