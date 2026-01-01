Izvietot DocuSeal ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas atvērtā koda e-parakstu platforma dokumentu parakstīšanas darbplūsmu izveidei, nosūtīšanai un pārvaldībai.
Izvēlies DocuSeal VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DocuSeal
DocuSeal ir bezmaksas, atvērtā koda dokumentu e-parakstīšanas platforma, kas nodrošina komerciālo pakalpojumu, piemēram, DocuSign un PandaDoc, galvenās iespējas — lauku izvietošanu ar vilkšanas un nomešanas metodi, vairākus parakstu veidus, automatizētus atgādinājumus un pilnīgas audita pēdas — bez abonēšanas maksām vai maksām par dokumentu.
DocuSeal pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka tavi līgumi, vienošanās un parakstītie dokumenti tiek glabāti pilnībā tavā infrastruktūrā. Jutīgi biznesa dokumenti nekad neiziet cauri trešās puses platformai, kas vienkāršo atbilstību GDPR un citām datu aizsardzības prasībām, vienlaikus nodrošinot tev neierobežotu dokumentu glabāšanas un apstrādes jaudu.
DocuSeal galvenās iespējas
"Velc un nomet" veidlapu konstruktors
Novieto paraksta laukus, iniciāļus, datumus un pielāgotas veidlapas ievades jebkurā vietā PDF failā, izmantojot vizuālo redaktoru — nav nepieciešama kodēšana.
Vairāki parakstu veidi
Parakstītāji var zīmēt, rakstīt vai augšupielādēt savu parakstu, pielāgojoties personīgajām vēlmēm jebkurā ierīcē.
Masveida sūtīšana
Nosūti to pašu dokumentu simtiem parakstītāju vienlaikus, padarot masveida līgumu izplatīšanu ātru un pārvaldāmu.
Automatizēti atgādinājumi
Paziņojumi par gaidošo parakstu tiek nosūtīti automātiski, samazinot manuālo uzraudzību, kas nepieciešama, lai laicīgi pabeigtu dokumentus.
Dokumentu veidnes
Saglabā atkārtoti izmantojamus dokumentu izkārtojumus, lai atkārtotas darbplūsmas, piemēram, NDA vai jauno darbinieku uzņemšanas veidlapas, varētu palaist dažu sekunžu laikā.
Kāpēc izmantot DocuSeal pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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