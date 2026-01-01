Izvietot LibreSpeed ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts interneta ātruma tests, kas darbojas jebkurā pārlūkprogrammā, neprasot Flash, Java vai spraudņus.
Izvēlies LibreSpeed VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LibreSpeed
LibreSpeed ir viegls, atvērtā koda HTML5 ātruma tests, kas mēra lejupielādes, augšupielādes, pinga un aiztures svārstības tieši pārlūkprogrammā. Atšķirībā no komerciālajām ātruma testēšanas vietnēm, tas pilnībā darbojas infrastruktūrā, ko tu kontrolē, lai tu varētu publicēt privātu ātruma testu savai komandai, ISP vai klientiem, nesūtot datplūsmu caur trešo pušu mērīšanas serveriem.
LibreSpeed pašmitināšana uz VPS dod tev precīzus, atkārtojamus mērījumus pret serveri, kuram tu uzticies, ar katra testa rezultātu datubāzi, kas ļauj tev salīdzināt savienojuma kvalitāti laika gaitā. Testi darbojas jebkurā modernā galddatora vai mobilajā pārlūkprogrammā bez instalēšanas soļa un bez klienta lietotnes.
LibreSpeed galvenās iespējas
Pārlūka tests bez instalēšanas
Tīrs HTML5 un JavaScript — darbojas jebkurā modernā pārlūkprogrammā datorā vai mobilajā ierīcē, bez nepieciešamības pēc Flash, Java vai lejupielādes.
Lejupielāde, augšupielāde, pings, džiteris
Ziņo par visiem četriem standarta rādītājiem ar konfigurējamu testa ilgumu un vienlaicīgu savienojumu skaitu precīziem rezultātiem.
Rezultātu datubāze
Iebūvētā SQLite vai MySQL datubāze saglabā katru testa palaišanu ar laika zīmogu, IP un ISP, lai tu varētu izsekot izmaiņām laika gaitā.
Pielāgojama zīmolvedība
Rediģē priekšgala HTML, nomaini logotipu un lieto savu tēmu, lai izveidotu pilnībā zīmolotu ātruma testu savai organizācijai.
IP un ISP uzmeklēšana
Papildu ipinfo.io integrācija bagātina katru rezultātu ar apmeklētāja ISP, organizāciju un aptuveno atrašanās vietu.
Kāpēc izmantot LibreSpeed pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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