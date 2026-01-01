Izvietot MetaMCP ar viena klikšķa instalāciju.
Vienots MCP apkopotājs un vārteja, kas ļauj tev pārvaldīt, veidot un padarīt pieejamus visus tavus MCP serverus caur vienu galapunktu.
Izvēlies MetaMCP VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.
Ko tu vari izveidot ar MetaMCP
MetaMCP ir atvērtā koda MCP (Model Context Protocol) starpniekserveris, kas apvieno vairākus MCP serverus vienā, vienotā galapunktā. Tas ļauj tev grupēt serverus nosaukumvietās, piemērot starpprogrammatūru ātruma ierobežošanai un novērojamībai, kā arī atklāt galapunktus ar autentifikāciju — viss, nemainot tavus esošos MCP klientus.
Pašmitināšana MetaMCP uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu AI rīku infrastruktūru. Savieno jebkuru MCP klientu (Cursor, Claude Desktop vai pielāgotus aģentus) ar vienu pārvaldītu vārteju, glabā noslēpumus servera pusē un mērogo savu rīku ekosistēmu, nepārkonfigurējot katru klientu, kad serveri mainās.
MetaMCP galvenās iespējas
MCP servera agregācija
Apvieno jebkādu skaitu STDIO vai HTTP MCP serveru vienā vienotā galapunktā, kuram tavi klienti var pieslēgties.
Nosaukumvietas darbvietas
Grupēt MCP serverus izolētās nosaukumvietās un pārslēgt visu rīku kopas galapunktam ar vienu klikšķi.
API atslēgas autentifikācija
Nodrošini galapunktus ar Bearer marķiera autentifikāciju, lai tikai autorizēti klienti un aģenti varētu piekļūt taviem rīkiem.
Iebūvēts MCP Inspektors
Pārbaudi un atkļūdo savus MetaMCP galapunktus iekšēji ar saglabātām servera konfigurācijām, lai pārliecinātos, ka viss darbojas pareizi.
Middleware atbalsts
Lietot pieslēdzamu starpprogrammatūru ātruma ierobežošanai, novērojamībai un drošībai visā apkopotajā MCP datplūsmā.
SSO un OAuth
Atbalsts OpenID Connect pakalpojumu sniedzējiem nodrošina uzņēmuma vienoto pierakstīšanos līdztekus vietējai Better Auth sesiju pārvaldībai.
Kāpēc izmantot MetaMCP pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Ieteicamā servera atrašanās vieta:
Pārbauda...
Sāc lokāli, audz globāli
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
30 dienu naudas atmaksas garantija
Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.
Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot
Visual Studio Code Server
Palaid Visual Studio Code savā pārlūkprogrammā jebkurā vietāIzvēlēties
1Backend
Pašmitināta platforma AI lietotņu veidošanai ar mikropakalpojumiem un mikrofrontiemIzvēlēties
Adminer
Pilnvērtīga datubāzu pārvaldības saskarne, kas atbalsta 11+ datubāzu sistēmasIzvēlēties