Izvietot NodeBB ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīga Node.js diskusiju platforma ar reāllaika straumēšanas diskusijām, tūlītējiem paziņojumiem un bagātīgu spraudņu ekosistēmu.
Izvēlies NodeBB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar NodeBB
NodeBB ir nākamās paaudzes kopienas foruma platforma, kas veidota uz Node.js un WebSockets, nodrošinot reāllaika diskusijas, kas vairāk līdzinās tērzēšanas lietojumprogrammai nekā tradicionālajam ziņojumu dēlim. Ar vairāk nekā 15 000 GitHub zvaigznēm tai uzticas programmatūras projekti, izglītības iestādes, spēļu kopienas un uzņēmumi diskusijām, atbalstam un zināšanu apmaiņai.
NodeBB pašmitināšana uz tava VPS dod tev pilnīgas īpašumtiesības pār taviem kopienas datiem, novērš maksas par lietotāju un ļauj tev pielāgot platformu ar simtiem kopienas spraudņu — visu nodrošina PostgreSQL uzticamai, mērogojamai datu glabāšanai.
NodeBB galvenās iespējas
Reāllaika diskusijas
WebSocket darbināta straumēšana nekavējoties piegādā jaunas ziņas, atbildes un paziņojumus bez lapas atsvaidzināšanas, saglabājot dabisku sarunu plūsmu.
Spraudņu ekosistēma
Simtiem kopienas spraudņu pievieno SSO, spēļošanu, integrācijas un pielāgotas funkcijas, lai tu varētu pielāgot forumu savas kopienas precīzajām vajadzībām.
Moderēšanas rīki
Iebūvēta reputācijas sistēma, ziņu rindas un visaptverošas moderēšanas kontroles palīdz tev uzturēt veselīgu kopienu ar minimālām manuālām pūlēm.
Mobilajām ierīcēm draudzīgas tēmas
Atsaucīgas, pielāgojamas tēmas nodrošina dalībniekiem lielisku pieredzi gan datorā, gan mobilajā ierīcē bez jebkādas papildu konfigurācijas.
Vienotā pierakstīšanās (SSO) un sociālā pieteikšanās
Integrējies ar esošajiem identitātes nodrošinātājiem, izmantojot SSO spraudņus, lai kopienas dalībnieki varētu pieteikties ar saviem esošajiem kontiem un tu uzturētu centralizētu lietotāju pārvaldību.
Kāpēc izmantot NodeBB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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